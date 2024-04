U suknjici i štiklama: Plazibat izašao kao Danijela Martinović

Krenula je još jedna epizoda zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem iz tjedna u tjedan gledamo transformacije domaćih zvijezda. Oni su: Alen Bičević, Mia Negovetić, Faris Pinjo, Tomislav Marić ToMa, Marija Kolb, Antonija Šola, Luciano Plazibat te Antonia Dora Pleško.

Njihove nastupe komentirali su i ocjenjivali Goran Navojec, Enis Bešlagić, Mario Roth i Minea, a emisiju su vodili Igor Mešin i Filip Detelić.

Prošlog tjedna gledatelje do suza je nasmijao kad se pojavio kao Raffaella Carra, a ove nedjelje Faris Pinjo na potpuno novi način šarmirao je publiku i žiri. Uz vješto imitiranje glasa i stasa glavnog vokala grupe Gazde – Marka Bujanovića, Faris je imao priliku na pozornici ugostiti članove benda i s njima izvesti hit 'Još i danas zamiriši trešnja'.

- Kao ja prije trideset godina - komentirao je Marko nakon nastupa Farisovu transformaciju.

- Kad pjesma ima dušu, onda ona traži izvođače koji imaju dušu. Ti si donio dušu i prenio si ono što oni rade godinama i mislim da je to jedna od rijetkih pjesama koje su nama svima ušle u dušu, ne samo tebi. Zaista me pogodilo emotivno, svi jako volimo tu pjesmu i hvala ti na ovome Farise - poručio je Enis.

Foto: Luka Dubroja

Antonia Dora Pleško rekreirala je popularnu baladu planetarno popularnog benda Guns 'N' Roses te se u ovoj epizodi pojavila kao Axl Rose.

Zajedno s plesnom trupom, scenskim nastupom uprizorila je svadbu iz spota pjesme 'November Rain', a na pozornici se u ulozi svećenika pojavio i glumac Velimir Čokljat kojega su gledatelji imali priliku gledati i u seriji 'Kumovi'.

- Mene si vratila u prošlost, bila si fenomenalna, ne znam kako si uopće uspjela dobiti tu rašpu u glasu, tu boju koju si iznijela. Što se mene tiče – moj naklon do poda - oduševljena je bila Minea.

Foto: Luka Dubroja

Luciano Plazibat duhovitom interpretacijom pjesme Danijele Martinović, 'Marke nemam' i zabavnim scenskim nastupom.

- Nije ti bilo lako ovo napraviti, ali ti si to napravio zbilja... dao si svoj apsolutni minimum i to se vidi i to će se vidjeti kod ocjena - šaljivo je poručio Goran te dodao:

- Bez obzira na sve, bio si fantastičan.

Foto: Luka Dubroja