ANKETA Je li Ema u 'Superstaru' zaslužila posljednju platinastu kartu od Nike Turković?

Hvala ti na ovome - imaš prekrasnu farbu, točno senzibilitet koji ja volim najviše od svega! Hvala tati što te prijavio - rekla je Nika Turković nakon nastupa 15-godišnje Eme Bubić u 'Superstaru' koju je Nika i nagradila posljednjom platinastom kartom.

Foto: RTL

Ema je otpjevala veliki hit 'What Was I Made For' mlade glazbenice Billie Eilish.

- Svatko od nas u ovom žiriju ima jednu svoju stvar i ja sam jedina koja svoju stvar još nije odradila, a to je da dodijelim svoju platinastu kartu - dodala je tada Nika.

Foto: RTL

Emu je prijavio otac jer ona tvrdi da 'nema toliko samopouzdanja' da to učini.

- Mislim da sam taman - ni preloša, ni predobra - rekla je o svom pjevanju mlada Ema.

Recite nam u anketi što mislite o dobitnici posljednje platinaste karte.