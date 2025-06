Počela nova sezona ‘Seksa i grada’! Evo kako su Carrie, Miranda i Charlotte danas

Kultna serija koja je obilježila generaciju žena diljem svijeta, 'Seks i grad', ponovno je tu! Treća sezona nastavka pod nazivom 'And Just Like That...' stiže na Max streaming platformi i donosi nove drame, ljubavi, modne kombinacije i naravno stara poznata lica.

Foto: Netflix/Imdb/Promo

Iako su mnogi još uvijek tužni što Samantha nije dio ekipe, Carrie, Miranda i Charlotte vraćaju se u punom sjaju, s novim životnim zapletima, outfitima i dramama kakve samo one znaju servirati. Fanove čeka 12 svježih epizoda, a svaka od njih obećava kombinaciju mode, emocija i čistog New Yorka.

U seriji glume Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wellsa i Johna Corbetta.

Foto: IMDB/screenshot