Počelo glasovanje za novih pet hitova u utrci za Cesaricu

Publika će tijekom sljedeća dva tjedna na službenoj web i Facebook stranici, te na javnom Viber profilu Cesarice moći glasovati za pjesme:

Cesta do sna - Mia

Karta do prošlosti - Opća Opasnost

Lozinka za sreću - Magazin

Naj naj - Tara & Ivan Zak

U ritmu ljubavi - Igor Delač feat. Zetz

Za predložene pjesme s liste za svibanj publika može glasovati do nedjelje, 30. lipnja u ponoć.

S pjesmom 'Cesta do sna' Mia Dimšić predstavila se na CMC festivalu u Vodicama, a u pitanju je novi najavni singl drugog autorskog albuma.

- 'Cesta do sna' najbolji je opis mog života u posljednjih nekoliko godina; svirke i putovanja s bendom polako su mi postale neizostavan dio života, a ono što je još važnije pronašla sam cestu i put kojim idem do kraja, bez obzira na uvjete, raspoloženje i okolinu, cestu koja je moj smisao i čini me sretnom. Nadam se da će pjesma sve koji ju zavole podsjetiti na njihovu vlastitu cestu, ono za što žive i žrtvuju se i kad je teško i kad je lako, rekla je Mia.

Pjesmu je snimila u studiju Croatia Recordsa u Zagrebu, studiju Ivana Pešuta u Rijeci i u studiju Vjekoslava Dimtera u Philadelphiji. Glazbu i tekst potpisuju Vjekoslav Dimter, Mia Dimšić i Damir Bačić, dok su aranžman i produkciju radili Vjekoslav Dimter i Ivan Pešut. Za miks i mastering pobrinuo se Goran Martinac.

Najpopularniji hrvatski rockeri, Opća Opasnost, u prvom tjednu ulaska na službenu top listu prodaje s albumom 'Karta do prošlosti' zasjeli su na sam vrh liste. Jedan od najočekivanijih albuma godine predstavljen je na CMC festivalu u Vodicama proteklog vikenda, a bend je nastupio i na velikoj pozornici festivala s naslovnom pjesmom albuma.

'Karta do prošlosti' sastoji se od niza već predstavljenih hit singlova: 'Kriva si', 'Gubim tlo pod nogama', 'Da je Bog dao', 'Pakleni vozači' feat. Atomsko sklonište, a tu su i potpuno nove pjesme koje će sigurno doći do srca njihovih brojnih obožavatelja. Sve pjesme snimljene su u studiju MAK u Gradištu pod producentskom palicom Branimira Jovanovca Banija.

Novu pjesmu 'Lozinka za sreću' grupa Magazin i ove je godine predstavila na CMC festivalu u Vodicama. Svojim snažnim vokalom Andrea Šušnjara pjeva o zatvaranju jedne životne stranice i otvaranju novih.

- Ja sam osoba čvrstog karaktera, rijetko mijenjam mišljenje i stav pa čak i kada je ljubav u pitanju. Upravo o tome govori moja nova pjesma u kojoj sam se odmah pronašla i poistovjetila s njom. Ova pjesma…to sam ja…Inače volim pjevati balade, mislim da mi najbolje pristaju, rekla je Andrea

Spot u režiji Lea Bartulice, redatelja koji stoji i iza Magazinovih spotova 'Žena, a ne broj' i 'Doktore', snimljen je na čak tri lokacije u Dalmaciji: prekrasnoj povijesnoj utvrdi Sv. Nikole u Šibeniku, Villa na otoku Čiovo i u konjičkom klubu 'Natura' gdje Andrea odlazi na satove jahanja i gdje se zaljubila u ove predivne životinje. Upravo je ona htjela da crni pastuh bude glavni lik spota i pokaže svoju ljepotu i snagu te tako u prenesenom značenju ohrabri sve one koji sumnjaju u nove početke.

Glazbena scena ovih dana postala je bogatija za novi par, koji će zasigurno obilježiti proljeće i ljeto pred nama. U glavnim ulogama ovoga puta su Tara i Ivan Zak. Do ove suradnje došlo je uoči ovogodišnjeg CMC Festivala u Vodicama, gdje su publici predstavili duet 'Naj naj'.

Novu pjesmu autorski potpisuje sam Ivan, koji nam je otkrio kako su Tara i on jedna neočekivana, ali zasigurno dobitna kombinacija, što će se vjerujemo i potvrditi u narednim mjesecima.

- Kada sam napisao pjesmu, nisam je zamislio za duet. S obzirom na sve, željeli smo da i spot bude drugačiji od dosadašnjih, i nadam se da smo uspjeli u tome, izjavio je Ivan Zak.

Cijela priča 'zakuhala' se u Ivanovom studiju La Bamba koji je njegov drugi dom i u kojem se, kako često zna reći, najbolje opušta i kreativno izražava. Vrijedna ekipa, ubrzo nakon snimljene pjesme, 'bacila' se do kraja na posao i snimila video spot u režiji Nemanje Novakovića.

Pjesma 'U ritmu ljubavi' koju izvode Igor Delač i Zetz od samog početka je zasjela na vrh najemitiranijih domaćih singlova.

- Ostvariti najviši ulaz i biti na 1. mjestu top liste najemitiranijih singlova u ovako jakoj konkurenciji je zaista sjajan uspjeh. Malo je reći da sam oduševljen. Ivan je pogodio „u sridu“ i ovo je pjesma koja definitivno osvaja na prvi ritam. Što vam reći, osmijesi nam ne silaze s lica, izjavio je Igor Delač.

Pjesma karakterističnog funky ritma i zarazne melodije dobila je i svoj dinamičan spot. Glazbu i tekst potpisuje tim pod imenom Hit Factory koji čine Miroslav i Ivan Zečić. Ivan je pritom zaslužan i za aranžman i produkciju, a u ovom je duetu poznat pod svojim umjetničkim imenom Zetz.

Tema: Muzika