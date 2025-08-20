Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽU NOVE ZGODE

Počelo je snimanje pete sezone HTV-ove serije Mrkomir I.

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Počelo je snimanje pete sezone HTV-ove serije Mrkomir I.
5
Foto: HRT

Budući de je serija naišla na veliko odobravanje i gledatelja i kritike, HRT je od produkcijske kuće Interfilm naručio dvadeset novih epizoda

U Zagrebu je danas započelo snimanje pete sezone humoristične serije Mrkomir I. u produkciji Interfilma za Hrvatsku radioteleviziju (HRT). Budući da je serija naišla na veliko odobravanje i gledatelja i kritike, HRT je od produkcijske kuće Interfilm naručio dvadeset novih epizoda.

SNIMILI ČETVRTU SEZONU Na jesen stiže nova satira o izboru pjesme za Frankoviziju
Na jesen stiže nova satira o izboru pjesme za Frankoviziju

U novoj sezoni pratimo srednjovjekovnog kneza Mrkomira I. i njegovu dvorsku svitu u rješavanju brojnih problema koji se javljaju u maloj  kneževini na rubu Franačke unije. Uz vještog manipulatora Slavomira, emancipiranu kneginju Anušu, neposlušnu kćer Marušu, ne baš bistrog izvanbračnog sina Krivomira i istinoljubivog duhovnika Držihu, knez Mrkomir suočit će se s problemima deficita, bespravne gradnje, iseljavanja, nedostatka radne snage, zelene tranzicije, te drugih tema koje, iako zaogrnute ruhom davno prošlih vremena, satirično progovaraju o aktualnim temama naše svakodnevice.

Foto: HRT

Provjerenu glumačku ekipu predvode Goran Navojec kao Mrkomir I., Ozren Grabarić kao Slavomir, Ecija Ojdanić kao Anuša, Mirna Mihelčić kao Maruša, Paško Vukasović kao Krivomir, Roko Sikavica kao Držiha te mnogi drugi gostujući glumci koji će nas povest na putovanje kroz političke i ine hrvatske srednjovjekovne intrige.

POČINJE SNIMANJE ČETVRTE SEZONE Producent serije Mrkomir I. za 24sata: 'Za ovu sezonu imamo popis psovki srednjeg vijeka...'
Producent serije Mrkomir I. za 24sata: 'Za ovu sezonu imamo popis psovki srednjeg vijeka...'

Scenaristi nove sezone su Branko Ružić, Marko Hrenović, Ivan Turković Krnjak, Zoran Lazić, Tonći Kožul, Igor Šeregi, Snježana Tribuson, Filip Maloča i Jakov Nola, redatelji Dražen Žarković, Aldo Tardozzi, Igor Šeregi, Jakov Nola i Filip Maloča, direktori fotografije Branko Linta, Mario Sablić i Goran Mećava, scenografkinje Željka Burić i Nika Maloča, kostimografkinja Ivana Zozoli, slikarica maske Snježana Gorup, skladatelj Mate Matišić, montažeri Daniel Pejić i Ivan Živalj, a producent Ivan Maloča. Urednica serije je Zinka Kiseljak.

- Veseli me što ćemo u novoj jesenskoj shemi gledateljima ponovno ponuditi kvalitetan domaći dramski sadržaj, što peta sezona serije Mrkomir I. nedvojbeno jest. Nije čest slučaj ni u svijetu da ovakav format serija bude zaogrnut u povijesno ruho, stoga raduje da je publika prihvatila likove i priče iz srednjeg vijeka, koje satirički progovaraju o brojnim, danas aktualnim temama - od ekologije, politike, pa sve do međuljudskih odnosa. Vrhunska glumačka podjela, sjajan scenaristički tim, odlični i provjereni redatelji, a sve u produkciji Interfilma, jamstvo su još jedne uspješne sezone i nadam se da ćemo ponovno donijeti malo veselja u domove naših gledatelja - izjavila je urednica serije Zinka Kiseljak.

Foto: HRT

- Ove sezone pružit ćemo gledateljima raznolike teme o energentima, štrajkovima, gradnji arene, umjetnom inteligencijom, e(J)-trgovinom. Vidjet ćemo i živopisne likove kao Donat Kramp, Drpimir, AI-mir, Kistuša, Arhitektica, Toni Tramontana i ostali likovi a igrat će ih naši poznati glumci Zoran Čubrilo, Filip Radoš, Ivana Gulin Dušan Bučan, Lara Nekić, Draško Zidar i mnogi drugi. U ovoj sezoni bit će i iznenađenja ali to ostavimo za gledatelje da otkriju sami - rekao je producent serije Ivan Maloča.

Foto: HRT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
'REKORDER PO OČINSTVU'

Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Petar Dragojević i supruga Andrea dočekali šestu bebu! Obitelj Dragojević sada broji osam članova. Petar prerezao pupčanu vrpcu i poručio očevima da prisustvuju porodu. Čestitke stižu sa svih strana
Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'
PRIZNAO PRED KAMERAMA

Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

Mate Bulić šokirao svoje obožavatelje: povlači se sa scene jer želi više biti sa svojom obitelji! Emotivni kralj dijaspore ima u planu više vremena provoditi s unucima, a posebno s novim unukom, malenim Tinom...
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025