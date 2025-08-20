Počelo je snimanje pete sezone HTV-ove serije Mrkomir I.

U Zagrebu je danas započelo snimanje pete sezone humoristične serije Mrkomir I. u produkciji Interfilma za Hrvatsku radioteleviziju (HRT). Budući da je serija naišla na veliko odobravanje i gledatelja i kritike, HRT je od produkcijske kuće Interfilm naručio dvadeset novih epizoda.

U novoj sezoni pratimo srednjovjekovnog kneza Mrkomira I. i njegovu dvorsku svitu u rješavanju brojnih problema koji se javljaju u maloj kneževini na rubu Franačke unije. Uz vještog manipulatora Slavomira, emancipiranu kneginju Anušu, neposlušnu kćer Marušu, ne baš bistrog izvanbračnog sina Krivomira i istinoljubivog duhovnika Držihu, knez Mrkomir suočit će se s problemima deficita, bespravne gradnje, iseljavanja, nedostatka radne snage, zelene tranzicije, te drugih tema koje, iako zaogrnute ruhom davno prošlih vremena, satirično progovaraju o aktualnim temama naše svakodnevice.

Foto: HRT

Provjerenu glumačku ekipu predvode Goran Navojec kao Mrkomir I., Ozren Grabarić kao Slavomir, Ecija Ojdanić kao Anuša, Mirna Mihelčić kao Maruša, Paško Vukasović kao Krivomir, Roko Sikavica kao Držiha te mnogi drugi gostujući glumci koji će nas povest na putovanje kroz političke i ine hrvatske srednjovjekovne intrige.

Scenaristi nove sezone su Branko Ružić, Marko Hrenović, Ivan Turković Krnjak, Zoran Lazić, Tonći Kožul, Igor Šeregi, Snježana Tribuson, Filip Maloča i Jakov Nola, redatelji Dražen Žarković, Aldo Tardozzi, Igor Šeregi, Jakov Nola i Filip Maloča, direktori fotografije Branko Linta, Mario Sablić i Goran Mećava, scenografkinje Željka Burić i Nika Maloča, kostimografkinja Ivana Zozoli, slikarica maske Snježana Gorup, skladatelj Mate Matišić, montažeri Daniel Pejić i Ivan Živalj, a producent Ivan Maloča. Urednica serije je Zinka Kiseljak.

- Veseli me što ćemo u novoj jesenskoj shemi gledateljima ponovno ponuditi kvalitetan domaći dramski sadržaj, što peta sezona serije Mrkomir I. nedvojbeno jest. Nije čest slučaj ni u svijetu da ovakav format serija bude zaogrnut u povijesno ruho, stoga raduje da je publika prihvatila likove i priče iz srednjeg vijeka, koje satirički progovaraju o brojnim, danas aktualnim temama - od ekologije, politike, pa sve do međuljudskih odnosa. Vrhunska glumačka podjela, sjajan scenaristički tim, odlični i provjereni redatelji, a sve u produkciji Interfilma, jamstvo su još jedne uspješne sezone i nadam se da ćemo ponovno donijeti malo veselja u domove naših gledatelja - izjavila je urednica serije Zinka Kiseljak.

Foto: HRT

- Ove sezone pružit ćemo gledateljima raznolike teme o energentima, štrajkovima, gradnji arene, umjetnom inteligencijom, e(J)-trgovinom. Vidjet ćemo i živopisne likove kao Donat Kramp, Drpimir, AI-mir, Kistuša, Arhitektica, Toni Tramontana i ostali likovi a igrat će ih naši poznati glumci Zoran Čubrilo, Filip Radoš, Ivana Gulin Dušan Bučan, Lara Nekić, Draško Zidar i mnogi drugi. U ovoj sezoni bit će i iznenađenja ali to ostavimo za gledatelje da otkriju sami - rekao je producent serije Ivan Maloča.

Foto: HRT