Počelo je suđenje Weinsteinu, u zgradu ušao uz pomoć hodalice

Suđenje Harveyju Weinsteinu (67), bivšemu filmskom mogulu i producentu optuženom za spolno uznemiravanje i silovanje, počelo je na sudu na Manhattanu.

Nekoć jedan od najmoćnijih holivudskih producenata do zgrade suda je prošetao uz pomoć hodalice. On je već ranije izjavio je da se ne osjeća krivim po optužbama za spolno uznemiravanje dviju žena u New Yorku.

Bude li mu dosuđena najteža kazna, ona za silovanje, čeka ga doživotni zatvor. Dosad je ukupno 80 žena optužilo Weinsteina za spolno uznemiravanje koje traje već desetljećima, a među njima su neke velike filmske zvijezde.

No ta je parnica odvojena od kaznenih prijava s kojima se Weinstein suočava u New Yorku, gdje je optužen za seksualno zlostavljanje dviju žena, jedne 2006., a druge 2013.

Jedna od njih, bivša asistentica producenta, Mimi Haleyi, rekla je da ju je Weinstein seksualno napao 2006. Tužitelji tvrde da je Weinstein silovao drugu ženu, no njezino ime još nije javno objavljeno.

Javne optužbe brojnih žena pridonijele su pokretanju pokreta #MeToo u sklopu kojega su stotine oštećenih javno optužile moćne muškarce u politici, u medijima, na radnim mjestima i u show businessu za seksualno uznemiravanje ili zlostavljanje.

Weinstein je optužbe podignute protiv njega negirao uz objašnjenje da su svi takvi susreti bili sporazumni. Inače, Weinstein i uprava njegova bankrotiranog filmskog studija početkom prosinca prošle godine postigla je nagodbu vrijednu 167 milijuna kuna s desecima žena koje su ga optužile za spolno zlostavljanje.

Nagodba će privesti kraju gotovo sve građanske tužbe glumica i bivših zaposlenica koje su Weinsteina optužile za kaznena djela, od spolnog uznemiravanja do silovanja.