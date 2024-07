Počelo suđenje Baldwinu: Bio je emotivan, supruga ga tješila...

Počelo je suđenje Alecu Baldwinu za smrt snimateljice Halyne Hutchins koja je preminula na setu filma 'Rust' 2021. godine nakon što je pištolj, kojeg je Baldwin držao u ruci, okinuo. Glumcu prijeti 18 mjeseci zatvora ukoliko ga proglase krivim za ubojstvo iz nehaja. On se na suđenju izjasnio da nije kriv, a ranije je već za smrt snimateljice osuđena rekviziterka Hannah Gutierrez-Reed koja je slučajno u pištolj stavila prave metke, umjesto lažnih.

Pokretanje videa... 08:57 Alec Baldwin na sudu | Video: 24sata/reuters

Baldwin je na početku ročišta rekao da je samo 'radio svoj posao' i imao povjerenja u ekipu da je napravila sve da osigura oružje. No tužitelji tvrde da se Baldwin 'igrao s pravim pištoljem' i 'prekršio najbitnija pravila sigurnosti'.

- Iako se radi o filmskom setu, radi se o pravom radnom mjestu za puno ljudi - rekla je tužiteljica Erlinda Johnson na početku izlaganja, prenosi BBC.

- I to radno mjesto imalo je ograničen budžet, a zaposleni su i ljudi koji nisu imali iskustva - dodala je.

Alec Baldwin's manslaughter trial for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins during filming of the Western movie 'Rust' | Foto: Pool

Baldwinovi odvjetnici su na to rekli kako se oružje na setu tretira s posebnom pažnjom te da svaki član tima ima posebnu ulogu i zaduženje, uključujući i brigu o sigurnosti.

- On je samo glumio, kao što to radi godinama, i onda je sigurnosni sustav zakazao - rekao je Baldwinov odvjetnik Alex Spiro.

- Nije počinio nikakav zločin. On je glumac koji je držao rekvizit - dodao je. Ono oko čega se vodi žustra rasprava na setu je glumčeva izjava da je on samo držao pištolj u ruci, no da nije iz njega zapucao. Tužiteljica pak tvrdi kako je FBI pregledao pištolj te da je s njime 'sve bilo u redu'.

Baldwin's involuntary manslaughter trial for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins during filming of Western movie Rust | Foto: Pool

S druge strane, obrana je izjavila da je FBI 'uništio dio oružja' te da su tako onemogućili da se dalje analizira.

Na ročište su bili pozvani i svjedoci, među kojima je bio policajac Nicholas LeFleur, koji je među prvima došao izašao na teren. Na sudu su prikazali snimku koju je snimila kamera na njegovoj uniformi. Stotinjak ljudi koji su bili u sudnici tako su vidjeli zadnje trenutke snimateljice, a Baldwinu je taj prizor vrlo teško pao. S njime je kao podrška došla i njegova supruga.

Baldwin's involuntary manslaughter trial for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins during filming of Western movie Rust | Foto: Pool

Suđenje će trajati do 19. srpnja.