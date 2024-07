Počinje suđenje Alecu Baldwinu zbog smrti snimateljice na setu

Skoro tri godine od smrti snimateljice Halyne Hutchins, koja je poginula na setu filma 'Rust', počinje suđenje Alecu Baldwinu (66). Optužen je za ubojstvo iz nehaja i prijeti mu 18 mjeseci zatvora, ukoliko ga proglase krivim. On se ranije izjasnio da se ne osjeća krivim te poručio da nije bio svjestan da je u pištolju, koji je služio kao rekvizit, pravi metak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:20 Alec Baldwin | Video: 24sata/REUTERS

Kako navodi Sky, tužitelji će na sudu pokušati dokazati dvije stvari - da je Baldwin bez opreza rukovao vatrenim oružjem, te da se ponašao neodgovorno što se tiče sigurnosti drugih na setu. Porota će odlučiti je li kriv ili nije.

Ranije ove godine je zbog smrti snimateljice osuđena Hannah Gutierrez, rekviziterka, također zbog ubojstva iz nehaja. Nakon presude je rekla kako je na setu 'dala sve od sebe, bez obzira na to što nije imala dovoljno vremena, resursa i ljudi'. I koordinator za sigurnost, Dave Halls, također je osuđen zbog neodgovornog baratanja oružjem prošle godine. Dobio je šest mjeseci uvjetne kazne.

FILE PHOTO: Actor Alec Baldwin appears in court in the Manhattan borough of New York City | Foto: POOL

Na setu je tog kobnog dana bilo 12 ljudi, a neki od njih će svjedočiti, kao i nekoliko policajaca i inspektora FBI-a te eksperata za oružje koji su pregledati pištolj nakon smrti snimateljice.

Suđenje bi trebalo trajati devet radnih dana te završiti 19. srpnja, no ono bi se moglo oduljiti ukoliko će poroti trebati više vremena da donese odluku.