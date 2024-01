Toni ostao u Urbanovom timu, a Danijela je napustila natjecanje

Na redu je još jedna, deveta epizoda showa 'The Voice' u kojima će kandidati ponovno pokazati svoj talent. Mentori su i večeras Vanna, Dino Jelusić, Davor Gobac i Damir Urban, a voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Nakon napete nokaut faze kreće možda i najstresniji dio natjecanja, a to je dvoboj faza. U ovu je fazu prošlo 24 natjecatelja.

Foto: Dario Njavro/HRT

Emisija je započela zajedničkom izvedbom kandidata. 'Stand by me' Ben E. Kinga zajednički je glazbeni broj kojim su se predstavili ovi talentirani mladi ljudi prije nego što je počelo natjecanje.

- Bilo bi dobro kad bi svi mogli ostati u emisiji, ali neće biti tako, nego napeto, emotivno i uzbudljivo. Neka dvoboj počne - rekli su voditelji prije početka.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prvi su na scenu izašli Laura Sučec i Dorian Stipčić iz Vannina tima. 'Drivers License' Olivije Rodrigo, pjesma je koja nije zamišljena izvorno kao duet, otvorila je emisiju.

- San mi je da mi netko otpjeva ovu pjesmu. Autorica pjesme ima 22 godine i nekako je generacijska za njih dvoje - među ostalim je rekla mentorica Vanna.

- Znate da vas volim i cijenim, ali dalje sa mnom ide Laura - donijela je Vanna prvu tešku odluku večeras. Dorianu je ostala mogućnost da ga netko od ostalih mentora 'preuzme', ali nitko nije pritisnuo 'gljivu'.

Foto: Dario Njavro/HRT

Na red je došao Urbanov tim. Natali Radovčić i Petar Brkljačić izveli su pjesmu 'Ima nešto u tom što me nećeš' Nine Badrić i Željka Joksimovića.

- Svi ćete preživjeti ove dvoboje, bez obzira na sve, jer bit pjevanja je da pjevaš ljudima i preneseš nešto lijepo. Svojim glasom ulaziš ljudima u domove i njihove živote - rekao je Urban.

Nakon emotivnog nastupa i pokušaja 'pomoći' ostalih mentora, Urbanova odluka je da u timu ostaje Petar. Natali je uza sve komplimente ostala prepuštena sudu ostalih mentora i dogodilo se prvo 'preuzimanje' u showu. Između Gopca i Dine koji su joj dali povjerenje, Natali je odabrala da u emisije uživo ide u Dininu timu.

Foto: Dario Njavro/HRT

Sljedeći na redu bio je Dinin tim. 'Kad čujete duete na radiju, ne slušate tko je bio bolji, nego uživate u tome', objasnio je Dino svoju strategiju. Na scenu su izašli Marko Vukić i Martin Kosovec i vrlo sigurno i snažno izvode legendarnu pjesmu 'Let The Sunshine In' iz mjuzikla 'Hair'. Svaki poseban na svoj način, večeras u duetu dobili su niz komplimenata ostalih mentora, a Dino je, jedva kontrolirajući suze, odlučio da s njim dalje ide Marko Vukić. Na oduševljenje publike Vanna je iskoristila mogućnost preuzimanja i Martin je prešao u njezin tim.

Foto: Dario Njavro/HRT

Iz tima Gobac prvi su nastupili Gabriela Braičić i Fran Uccellini i u duetu donijeli prekrasnu talijansku pjesmu 'Come Neve' Giorgie i Marca Mengonija. Publika ih je nekoliko puta nagradila pljeskom za vrijeme izvođenja, ostali mentori su niz komplimenata izrekli za njihov nastup, a Gobac je donio odluku da s njim dalje nastavlja Gabriela Braičić, a Fran napušta natjecanje.

Foto: Dario Njavro/HRT

Martina Bakić i Duška Brčić Šušak, triljsko-sinjske prijateljice i u privatnom životu, izvele su pjesmu 'It's All Coming Back To Me Now' Meat Loaf & Marion Raven.

- Idemo biti bez glume, onako kako to radimo cili život pa kako bude - rekla je Duška. Pred mentorom Dinom ponovno je bila teška odluka jer su zaista moćno izvele ovu pjesmu te pokazale i nježniju stranu svojih glasova i interpretacije. Dino je odlučio da s njim dalje nastavlja Duška. Velika napetost je u studiju jer publika očekuje preuzimanje sjajne Martine, no to se nije dogodilo i ona je napustila natjecanje.

Foto: Dario Njavro/HRT

Danijela Hajdinjak i Toni Šimonović, dvoje jakih individualaca iz Urbanova tima, izveli su pjesmu 'Creep' grupe Radiohead.

- Ovo mi je najbolji duet danas. Posebno je ovo bilo - komentirao je Dino.

- Volim ovu stvar, odlično ste je iznijeli i drago mi je što nisam u koži vašeg mentora - dodao je Gobac. Urban je uz niz komplimenata odlučio da s njim dalje nastavlja Toni. Danijela napušta natjecanje.