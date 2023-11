Filipa je pjevala hrabro unatoč virozi: 'Promuklost je seksi!'

Večeras je na rasporedu treća epizoda showa 'The Voice'. Uz Vannu (53) i Davora Gopca (59), koji su bili i u prethodnim sezonama, novi članovi žirija su Damir Urban (55) i Dino Jelusić (31) koji su zamijenili Ivana Dečaka i pokojnog Massima Savića.

U prošloj epizodi žiriju se predstavilo 12 kandidata, od kojih je osmero prošlo dalje u natjecanje. Pred žirijem je i večeras težak zadatak. Iz svojih crvenih stolica okrenuti će se onome tko ih bude najviše oduševio.

Foto: HRT

- Uzbudljivi su mi oni glasovi koji u sebi nešto zadržavaju, skrivaju - rekla je Vanna.

- Nemam ideju kako bi taj glas točno trebao zvučati, kako god, samo da je iskren i da je njihov - dodao je Urban.

- Neki pjevači pjevaju sve žive tonove, ljestvice, sve kuže, a dosadni su. Netko pjeva dva tona, malo čak i falša, a ono, svi polude za njim - zaključio je Gobac.

- Vrijeme je da pokažete sve što znate, nema straha, samo adrenalin i ostvarite svoje snove! - ispričao je Dino.

Riječi su ovo mentorske četvorke natjecateljima koji su nam se predstavili u trećoj emisiji Audicija u 'The Voiceu Hrvatska'. S jedne strane velika želja, talent i trema, a s druge mentori koji samo na osnovi onoga što čuju i prepoznaju odlučuju o okretanju. I krenulo je.

Prva nastupila Filipa

- Pivam od kad znam za sebe. Mama kaže da sam bila najglasnija beba u bolnici, krenula bih vrištati, a ostale bebe za mnom - rekla je Filipa Dragin iz Makarske. Veliku podršku ima u roditeljima, jedinica je, a i ljubav prema glazbi naslijedila je od njih.

Izvela je pjesmu 'Don't cry for Loui' (Vaya Con Dios). Bez obzira na virozu, pjevala je hrabro i do kraja, Gobac se jedini okrenuo i dobio novu članicu u svom timu.

- Woow! Filipa, meni se svidjela tvoja energija, ta tvoja veselost. Ta tvoja promuklost baš je seksi - rekao je Gobac pa dodao:

- Čestitam! Primljeni ste.

Foto: Dario Njavro/HRT

Jakov Peruško Rihtar, čovjek koji obožava hraniti ljude, kuhar je, ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba, ali je jako vezan i za Vis. U obitelji svi ili sviraju ili pjevaju.

Izveo je pjesmu 'Arms of the woman'(Amos Lee) i donio bujicu emocija u studio. Sva četiri mentora su se i okrenula, a imamo i prvu blokadu u ovoj emisiji, i to Urbana kojeg je blokirala Vanna.

Kada mentor blokira mentora, on nema mogućnost uzeti natjecatelja u svoj tim.

- Obično kada mi se nešto svidi, malo govorim. To je meni to. Velika hrabrost je ovakvu pjesmu pjevati na predstavljanju - rekla je Vanna.

- Fino si ti to - rekao je Dino.

- Bilo je odlično! Biraj mene ako želiš pobijediti - dodao je Gobac.

- Sad su mi javili da sam blokiran. Jako mi je žao. Ovo je top, kad bi ja znao pjevati, ovako bih pjevao - zaključio je Urban.

- Lijep glas, ali bilo je malo nesigurno. Kad sam se okrenuo, imao si lijepu frazu. Sve je bilo s osjećajem. Imao si snage izgurati - ispričao je Jelusić.

Nakon brojnih komplimenata koje je dobio i uz veliku podršku publike Jakov je odabrao biti dio Dinina tima.