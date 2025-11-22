Voditelji Iva i Ivan najavili su prvu emisiju audicija i uz raspoloženu publiku u studiju počelo je ovo natjecanje koje je otvorila Lucija Bella Banković
Lovre (12) oduševio 'Ruzinavim brodom' Daleke obale
Bit će zabavno. Bit će emotivno. Nova sezona 'The Voice Kids' počinje, tako su mentori Mia, Vanna, Tolja i Gobac najavili prvu emisiju omiljenog showa. Finalisti prve sezone zajedno s mentorima otpjevali su 'I've Got The Music In Me' (Kiki Dee Band) i time poželjeli dobrodošlicu novim mladim pjevačicama i pjevačima koje upoznajemo tijekom 5 emisija audicija.
Svaki mentor u timu ima 12 mjesta, 48 kandidata u sljedeću će fazu natjecanja, a to su troboji.
Voditelji Iva i Ivan najavili su prvu emisiju audicija i uz raspoloženu publiku u studiju počelo je ovo natjecanje koje je otvorila Lucija Bella Banković. Njoj je 10 i pol godina i dolazi iz Jaske. Svojom bujnom maštom predstavila je sebe i svoje želje, a zatim otpjevala pjesmu 'Do-Re-Mi' (Julie Andrews Sound of Music) i dobila 3 okreta mentora.
- Čestitamo ti kako si hrabro otvorila ovu sezonu - nizali su se komplimenti mentora, a Lucija Bella izabrala je biti dio tima Marka Tolje.
'Ruzinavi brod' (Daleka obala), bio je izbor Lovre Duševića kojem je 12 godina, dolazi iz Zadra i povratnik je u emisiju jer prošle godine nije prošao audiciju i to ga je prilično rastužilo kako je iskreno priznao, ali je odlučio ponovno pokušati.
- Ako mi se nitko ne okrene bit ću hrabar i to je to - rekao je Lovre i uz podršku publike počeo pjevati te dobio okrete Mie i Gopca. Zapjevao je ponovno s Toljom i publikom, a dalje se odlučio nastaviti s Gopcem kao mentorom...
