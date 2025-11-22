Lovre (12) oduševio 'Ruzinavim brodom' Daleke obale

Bit će zabavno. Bit će emotivno. Nova sezona 'The Voice Kids' počinje, tako su mentori Mia, Vanna, Tolja i Gobac najavili prvu emisiju omiljenog showa. Finalisti prve sezone zajedno s mentorima otpjevali su 'I've Got The Music In Me' (Kiki Dee Band) i time poželjeli dobrodošlicu novim mladim pjevačicama i pjevačima koje upoznajemo tijekom 5 emisija audicija.

Svaki mentor u timu ima 12 mjesta, 48 kandidata u sljedeću će fazu natjecanja, a to su troboji.

Voditelji Iva i Ivan najavili su prvu emisiju audicija i uz raspoloženu publiku u studiju počelo je ovo natjecanje koje je otvorila Lucija Bella Banković. Njoj je 10 i pol godina i dolazi iz Jaske. Svojom bujnom maštom predstavila je sebe i svoje želje, a zatim otpjevala pjesmu 'Do-Re-Mi' (Julie Andrews Sound of Music) i dobila 3 okreta mentora.

- Čestitamo ti kako si hrabro otvorila ovu sezonu - nizali su se komplimenti mentora, a Lucija Bella izabrala je biti dio tima Marka Tolje.

Foto: Dario Njavro/HRT

'Ruzinavi brod' (Daleka obala), bio je izbor Lovre Duševića kojem je 12 godina, dolazi iz Zadra i povratnik je u emisiju jer prošle godine nije prošao audiciju i to ga je prilično rastužilo kako je iskreno priznao, ali je odlučio ponovno pokušati.

- Ako mi se nitko ne okrene bit ću hrabar i to je to - rekao je Lovre i uz podršku publike počeo pjevati te dobio okrete Mie i Gopca. Zapjevao je ponovno s Toljom i publikom, a dalje se odlučio nastaviti s Gopcem kao mentorom...

Foto: Dario Njavro/HRT