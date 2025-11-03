Obavijesti

NOVI GLAZBENI IZAZOVI

Počinje nova sezona The Voice Kids Hrvatska: Na pozornicu stižu novi talenti, ali i emocije

Foto: HRT

Nakon uspješne premijere, HRT donosi još jedno glazbeno putovanje za djecu. Mentorima i publici predstoje suze, smijeh i nezaboravne izvedbe

U subotu 22. studenoga na Prvom programu HRT-a počinje druga sezona jedinstvenog glazbenog putovanja – natjecanja 'The Voice Kids Hrvatska'.

Foto: HRT

Prva sezona donijela je mnogo dobrih emocija, mladih talentiranih pjevača, a dobili smo i pobjednika Marina Vrgoča koji će Hrvatsku predstavljati na Dječjem Eurosongu u prosincu.

Programsko-produkcijska ekipa 'The Voice Kidsa', nošena dobrim vibracijama i porukama koje je donijela premijerna sezona, odličnim reakcijama gledatelja i javnosti, krenula je u novu priču, tražeći nove dječje talente i zanimljive osobnosti. U potrazi smo za nekim novim 'klincima' koji će stvarati neke nove uspomene.

Foto: HRT

Stiglo je više od 1200 prijava i nakon dva kruga predizbora, na audiciju, na scenu pred mentore, dolazi njih 81. Svatko sa svojim željama i snovima, talentom te velikom podrškom obitelji, prijatelja i publike u studiju, kao i ekipe 'The Voice Kidsa'. U crvenim foteljama mentora i ove su sezone Vanna, Mia, Tolja i Gobac, a u timovima ima mjesta za njih 48. Komu će se mentori okrenuti samo zbog 'onoga nečega' u glasu? Hoće li pogriješiti koji put? Hoće li biti suza, smijeha te spontanih i iskrenih reakcija koje samo djeca znaju donijeti?Kako će popuniti po 12 mjesta u svojim timovima? Uzbudljivo i uz mnogo emocija u studijima HRT-a prošla su snimanja pet emisija audicija, kojima počinje nova sezona.

Nakon njih na redu su dva troboja, polufinale i veliko finale u siječnju 2026.

Voditelji su, dobro nam znani veterani 'The Voicea', Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a prva emisija audicija na rasporedu je 22. studenoga na Prvom programu HRT-a.

Foto: HRT

