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Počinje novi ciklus MasterChefa: ​​Preciznost s nožem može biti imunitet, ali i put u stres test

Piše 24sata,
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Počinje novi ciklus MasterChefa: ​​Preciznost s nožem može biti imunitet, ali i put u stres test
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Foto: NOVA TV
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Tko će pokazati da čvrsto vlada kulinarskim osnovama, tko će osvojiti vrijedni imunitet, a kome bi preciznost s nožem mogla presuditi, pokazat će nova epizoda MasterChefa večeras na Novoj TV

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Pred kandidatima MasterChefa je novi izazov koji će pokazati koliko su doista ovladali osnovnim kuharskim vještinama. „Mislim da imam dobre kulinarske osnove“, samouvjereno će poručiti Marija Ćavar, no pred njom i ostalim kandidatima bit će zadatak u kojem će se tražiti znanje, preciznost i dobra organizacija.

Ispod kutije iznenađenja kandidate će dočekati mnoštvo namirnica – cikla, kozji sir, pileća prsa, lješnjaci, celer, tikvica, mrkva, grašak, palenta i druge namirnice od kojih će u samo 50 minuta morati pripremiti jelo s prilogom, dostojno MasterChefa. No okus ovoga puta neće biti jedino mjerilo uspjeha. Kandidati će morati pokazati i koliko su vješti s nožem primjenjujući zadane tehnike rezanja.

Foto: NOVA TV

„Cikla je moja omiljena namirnica i sigurno će biti nešto što ću s njom raditi“, otkrit će Ena, dok će Filip Krupski odmah prekrižiti jednu namirnicu: „Neću koristiti palentu jer je ne volim.“ Miro će, pak, pred punom kutijom priznati: „Ne znam što ću s ovim namirnicama, smislit ću nešto.“

Svaki mentorski tim dobit će zadane tehnike rezanja koje kandidati moraju demonstrirati. Goranov tim morat će pokazati julienne, macédoine i tourné, Stjepanov fini julienne, brunoise i paysanne, dok će Marijev tim pred žirijem demonstrirati tehnike poput bâtonneta, finog brunoisea i oblique reza.

Foto: NOVA TV

Ulog je velik jer će najbolji kandidat osvojiti zlatnu karticu imuniteta, dok će po jedan najslabiji kandidat iz svakog tima završiti u stres testu. „Bojim se stres testa jer mislim da bi mi to mogao biti kraj“, priznat će Daniela. No ovoga puta postoji još jedan važan element koji bi mogao promijeniti tijek natjecanja. Zahvaljujući zvijezdama koje mu je njegov tim osvojio, Goran Kočiš kao mentor ima pravo veta kojim može spasiti jednog nominiranog kandidata.

Foto: NOVA TV

Tko će pokazati da čvrsto vlada kulinarskim osnovama, tko će osvojiti vrijedni imunitet, a kome bi preciznost s nožem mogla presuditi, pokazat će nova epizoda MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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