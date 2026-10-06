U MasterChefu opet su slavili zeleni, Ena je znala koga želi zamijeniti: 'Ne pada mi teško...'

Još jedan timski izazov u MasterChefu završio je pobjedom zelenog tima, koji je za nijansu bio bolji od plavih. Pobjeda je donijela još jednu zvjezdicu njihovom mentoru Goranu Kočišu, ali i mogućnost promjene sastava tima koju je Ena Kokanović Nagy odlučno iskoristila.

Oba tima žiriju su servirala steak tartar, biftek s prilogom i čokoladni mousse. Nakon kušanja tartara razlike su bile minimalne. Kod glavnog jela plavi su stekli prednost.

Foto: NOVA TV

- Plavi tim odradio je puno bolji posao. Pire i umak bili su tu negdje, ali puno su bolje odradili meso - ocijenio je Stjepan.

Deserti su, međutim, donijeli probleme u obje ekipe. Mousse plavog tima tehnički nije uspio, dok je zeleni napravio bolju teksturu, ali mu je dodatak termički obrađene pancete dao preintenzivan okus.

Na kraju su plavi izgubili za nijansu, a Ena nije skrivala iznenađenje.

Foto: NOVA TV

- Nisam se tome nadala, nakon komentara imala sam osjećaj da plavi tim ima bolja jela - priznala je i dodala:

- U našem je timu dobra energija. Zato smo tu, volimo kuhati i volimo jesti.

Pobjednici su ponovno dobili pravo zamijeniti jednog člana svoje ekipe kandidatom iz protivničkog tima. Ena nije dvojila:

- Ne pada mi teško odluka zamjene. Znala sam koga želim zamijeniti, a to je Daniela.

Foto: NOVA TV

Umjesto Daniele u zeleni tim dovela je Dominika Bobana.

- Malo sam šokiran da me smatraju najjačom karikom. To puno znači za samopouzdanje i daljnje natjecanje - priznao je Dominik.

Daniela je promjenu prihvatila mirno:

- Nije me povrijedilo. Nije mi bitno u kojem timu radim, nego da učim.

Foto: NOVA TV

No Monika nije skrivala da je gubitak Dominika teško pao plavima: "Ovo je baš jak udarac. Ali potrudit ćemo se tog čovjeka u sljedećem duelu vratiti natrag", a hoće li dobiti tu priliku i kako će izgledati idući izazov koji čeka kandidate doznajte u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play!