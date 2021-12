Posljednja polufinalna epizoda 'Supertalenta' večeras je na rasporedu, a polufinalisti će dati sve od sebe da svoj talent pokažu u najboljem izdanju. Na pozornicu će ponovo stati i kandidati kojima su put do polufinala pozlatili Maja i Janko, dodijelivši im svoj zlatni gumb, a to su iluzionist Staneli te pjevač Mark Bagarić.

Osim njih, nastupat će i fantastična plesačica Siena Uremović, Cheerleading klub Bravo, a spektakularnu koreografiju izvest će i Virovitičke mažoretkinje. Očarat će nas i Taekewondo klub Marjan, a zabaviti žonglerska zvijezda Oleksandr Koblykov. Glas će pustiti pjevačica Tia Mikić, a novu vokalnu izvedbu priprema i mlada pjevačica Sara Županović te članice prvog ženskog romskog hip-hop benda na svijetu Pretty Loud.

Prve su na binu izašle cure iz Cheerleading kluba Bravo iz Varaždina, koje su 'letjele' po pozornici.

- Meni je to sve bilo simpatično, dinamično. Sve u svemu mi je bilo jako simpa gledati vas - rekao je Davor Bilman. Janko Popović Volarić dodao je:

- U najavi ste rekle da je to ekstremni sport. I je. Ne znam je li teže gledati ili izvoditi. Sad je bilo puno bolje, problematično je pratiti. Svi smo prilično zadovoljni.

- I ja bih letjela u zraku, išla bih na varijantu da me se baca, ali da me dole čekaju. Fokusirala sam se na sve, bilo je manje vremena za pripremu nego za audiciju i to se vidi, ali jako ste zabavne, radite nešto posebno. Cure, bravo! - komentirala je Maja Šuput Tatarinov.

Nešto potpuno drugačije u odnosu na audicijski nastup pripremila je talentirana mlada pjevačica Tia Mikić koja se na pozornici razigrala otpjevavši veliki eurovizijski hit 'Tik Tok' pjevačice Albine Grčić.

- Bila si izvrsna na audiciji i bio sam siguran da ćeš biti i sad jer si tada stvarno razvalila. Meni je i dalje nevjerojatno s tim tvojim glasom, da zaklopim oči i da te ne vidim, stvarno ne bih rekao da imaš 12 godina - zaključio je Janko. Maja je rekla da joj je falilo energije s audicije.

- Ovo kao da ti je bio prelak zalogaj.

- Mislim da svoj glas super vodiš i s njime sjajno barataš. Nadovezat ću se na Maju, sugestivnost i scenska bezobraznost su mi nedostajali. Ovo nije jednostavan nastup - kaže Martina.

Čudesna rumunjska grupa Lightwave theatre koja se bavi lutkarskim predstavama za odrasle nakon audicijskog nastupa ostavila je Maju i Martinu u suzama, a slično se dogodilo i nakon dirljivog polufinalnog nastupa kojim su prenijeli još jednu inspirativnu i motivirajuću poruku.

- Opet ste me stvarno natjerali na suze. Priča je bila prekrasna! Zaista jedna prekrasna priča o različitosti i prijateljstvu - priznala je Maja te dodala: 'Zaista prekrasne stvari radite. Izgledalo je nadrealno i stvarno, izgledalo je kao da su te lutke žive'.