Podrug Kokotović: Oca su mi ubili na cesti, brata u Bleiburgu

Gluma me toliko iscrpila, izmoždila, da sam je zamrzila. A onda još kad je došla najezda tih nekih poluglumaca. No bez obzira na sve te negativne stvari koje nosi sa sobom, ne mogu bez nje i još nisam odigrala svoju posljednju ulogu, rekla nam je Milka Podrug Kokotović (87).

Foto: Privatni album VELIKA OBITELJ Milka s obitelji (slika dolje) Rođena je u Dicmu, nadomak Splita, no radni vijek provela je u Dubrovniku, u kojem živi već 64 godine. Postala je simbol Dubrovačkih ljetnih igara, pa ju danas s pravom nazivaju dubrovačkom glumicom. Britka i duhovita, djetinjstvo u Splitu, bez obzira na nedaće vremena koje je bilo, opisuje kao sretno.

- A, u to vrijeme kad sam rođena, a bilo je to prije Isusa, iz grada se išlo rađati na selo. Zamislite. I tako je moja majka Anđa mene umjesto u Splitu rodila u Dicmu. Da stvar bude gora, u dokumentima mi piše Prisoje, tako je župnik napisao, pa me pokojni suprug uvijek zezao da nisam čak ni iz Dicma nego iz nekog okrajka - rekla je Milka.

Foto: Privatni album MAMU ANĐU RAZVESELILA VJESNIKOVA NAGRADA Već 2002. dobila sam nagradu za životno djelo, iako još i danas glumim. Dobila sam puno nagrada, a majci sam se pohvalila kad sam uz nagradu Vjesnika dobila i 35.000 kuna, onda je bila sretna, haha, našalila se Milka, koja je bila jako vezana uz majku.

Užasi Drugog svjetskog rata nisu zaobišli ni obitelj Podrug. Iz Splita su pobjegli u Klis.

- Otac Božo nije želio živjeti pod Talijanima pa smo pobjegli iz Splita. Ubili su ga pred nama na cesti, majka Anđa bila je trudna i srušila se u nesvijest. Brata su ubili u Bleiburgu... Vratili smo se kasnije u Split, prvo u stan gdje sam prvi put vidjela tuševe, potom u blizini Bačvica, a tamo su za nama vikali da smo ustaše jer nismo željeli živjeti pod Talijanima nego smo, zapravo, otišli u Hrvatsku - prisjeća se Podrug Kokotović.

Foto: Privatni album Nemirna duha, priznaje da se odmalena 'tražila'. Probala je s plivanjem, a potom i s rukometom, no, kaže, sama je vidjela da nije dovoljno talentirana, a istovremeno je bila silno ambiciozna i ljutilo bi je ako u nečem ne bi uspjela. Obitelj je mislila da će postati slikarica, a slikarstvo obožava i danas.

KRLEŽA PO NJU SLAO VOZAČA

- Slučajno sam se prijavila na Akademiju i upisala glumu. Bila sam godinu dana u Zagrebu i tri u Sarajevu, gdje sam dobila i stipendiju. Majci nisam smjela priznati da sam glumica, pa sam otišla živjeti u Dubrovnik. Pričali su joj svećenici da je to dobro zanimanje, ali ipak nije bila zadovoljna - rekla je Podrug Kokotović i nastavila:

Foto: Privatni album UVIJEK U DRUŠTVU Milki (prva s lijeva) u počecima je puno pomogao Joško Juvančić (sjedi do nje)

- Onda sam snimila ‘Mirise, zlato i tamjan’, film Ante Babaje, i o meni su pisali u Glasu Koncila. U jednoj sceni sam gola s leđa, no to nisam bila ja, imali sam dublericu. Majka je onda ipak bila zadovoljna. Dok je nisu počeli zaustavljati na cesti i govoriti: ‘Pa tvoja Milka je glumica’... Onda sam opet bila u problemu, iako su me hvalili.

U počecima karijere prvi put se susrela i s Terezom Kesovijom i s vremenom su postale velike prijateljice. Iako je pjevačica mlađa, Milka ju je prihvatila i već tad uočila njen talent.

- Kad sam je prvi put vidjela, još je svirala flautu. Ona je velika duša, žena i pjevačica. Obožavam je - kaže Milka.

Karijera je postajala sve uspješnijom, tko god bi došao u Dubrovnik snimati ili raditi predstavu, tražio je Podrug Kokotović. No tad je uslijedila još jedna životna tragedija, Milka je imala 31 godinu. Bila je trudna. Zbog liječničke pogreške izgubila je dijete.

- Napipala sam neku kvrgu, bio je to tumor. Kad sam završila na kirurgiji, nisu mogli spasiti dijete. BIlo bi bolje da su me pustili da rodim jer su me poslije još toliko ozračili da na djecu nisam smjela ni pomisliti - rekla je Milka.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL VELIKANI GLUME Mustafa Nadarević s Milkom Podrug Kokotović. Dobili su brojne nagrade, pa i za životno djelo, a glume još i danas

Nakon što ju je Miroslav Krleža vidio u jednoj predstavi, poslao je vozača po nju da je dovede na ručak u njihov dom. Kasnije je to postala tradicija, uvijek kad bi došla u Zagreb, Milka bi kod Krležinih išla na ručak.

- Iako prvi put baš i nisam bila zadovoljna, bila je riba na maslacu, a ja volim s maslinovim uljem. No krasni su bili prema meni, kako Krleža nije volio ići u Dubrovnik, rekao mi je da mogu dobiti stan preko puta njih, na zagrebačkom Gornjem gradu. Odbila sam tu ponudu - rekla je Podrug Kokotović.

TITOVI MALENI PRSTI

Upoznala je Tita, bila u posjetu kod Tuđmana i Mesića...

- Tito je bio na predstavi na otvorenom kad je počela kiša pa smo svi morali u kavanu. Sjećam se da je imao malu ruku i bijelu košulju, koja kao da nije bila ispeglana. Tuđmanu sam došla u štiklama i jedva izdržava jer me uhvatio išijas. Morala sam do njega jer ga je majka Anđa pozdravila. To sam mu rekla, a on je odgovorio da ga vole samo starije gospođe i časne sestre.

U braku s Mišom Kokotovićem bila je od 1961. do prije dvije godine. Nikad nije došao na premijeru njene predstave.

- Bio je na generalnim probama. On je bio moj genijalac, pa ne bi mi nakon premijere ni buket kupio, samo bi putem nešto ubrao usput. Obožavala sam ga, teško mi je bez njega.