Kanye West nije postao novi predsjednik SAD-a no, iz Kardashian - Jenner klana dolazi novo iznenađenje. Bivša olimpijka i reality zvijezda Caitlyn Jenner razmišlja o kandidaturi za guvernerku Kalifornije.

POGLEDAJTE VIDEO

Koliko je ozbiljna u ovom naumu govori i činjenica da je već počela okupljati političke savjetnike za svoju kampanju, rekli su bliski izvori za Axios.

Aktualni guverner, demokrat Gavin Newsom, trenutno se suočava s mogućim opozivom uslijed kampanje koju su pokrenuli republikanci. Naime, oni su ljuti zbog njegove imigracijske i porezne politike, a njihovi napadi su dobili novu jačinu uslijed nezadovoljstva zbog načina vođenja krize izazvane korona virusom.

Bivši guverner Kalifornije, demokrat Gray Davis, 2003. godine susreo se sa sličnim problemima. Opozvan je, a na njegovo mjesto je došao republikanac Arnold Schwarzenegger, glumac najpoznatiji po ulozi u filmovima 'Terminator'.

Caitlyn Jenner istaknuta je republikanka koja je prije podržavala bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, a očekuje sad da bi mogla baš kao i Schwarzenegger donijeti pojačanu pozornost javnosti na utrku tko će voditi najmnogoljudniju državu SAD-a.

U razgovoru sa savjetnicima pomaže joj Caroline Wren koja je bila zadužena i za prikupljanje sredstava u kampanji Donalda Trumpa, a pomogla mu je organizirati i skup 6. siječnja koji je prethodio neredima na Kapitolu.

Njih dvije upoznale su se, prema navodima izvora, preko American Unity Funda (neprofitne organizacije usmjerene na LGBT+ pitanja), a njihovi glasnogovornici odbili su davati bilo kakve komentare o ovoj suradnji.

Jenner je postala slavna 1976. kada je osvojila desetoboj na Olimpijskim igrama u Montrealu, a kasnije se pojavljivala u reality emisiji Keeping Up with Kardashians.

Bila je u braku s Kris Jenner, a za magazin Vanity Fair 2015. godine javno je objavila da je transseksualna i po prvi put upotrijebila novo, žensko ime.

Podsjetimo, Caitlyn je otprije poznata po kontroverznim stavovima koje je zadržala i nakon tranzicije u ženu.

To pokazuje i njezin stav iz 2018. godine, kada je, iako ga je podržavala, za The Washington post javno kritizirala tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa zbog njegovog odnosa spram trans osoba.

- Stvarnost je takva da ovaj predsjednik neumorno napada trans zajednicu. Vođa naše nacije nije pokazao da poštuje ionako marginaliziranu i napadanu zajednicu. Ignorirao je našu ljudskost. Uvrijedio je naše dostojanstvo. Pretvorio je ljude u političke pijune dok je šibao animus protiv nas u pokušaju da energizira najdesniji segment svoje stranke, tvrdeći da su njegove anti-transrodne politike namijenjene 'zaštiti zemlje'. Ovo je politika u najgorem slučaju. To je neprihvatljivo, uznemirava i duboko me osobno povrijedilo - prenosi The Independent.