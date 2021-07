Ištvan Varga (40) publici je poznat iz HRT-ovog showa 'Ples sa zvijezdama' i mentorstva iz 2007. godine kada mu je partnerica bila pjevačica Maja Šuput (41), ali i mnogi drugi poznati. Do sada je stvorio zavidnu plesnu karijeru u Hrvatskoj, a prije pet godina nastavio ju je graditi u Moskvi. Za In Magazin otkrio je kako je biti plesač u najvećoj plesnoj prijestolnici svijeta i koliko mu fali život u lijepoj našoj.

- Zrak miriše drugačije, energija je drugačija. Život je prekrasan tu i ja tog nisam bio svjestan - priznao je Ištvan pa objasnio zašto je otišao u Rusiju i koji mu je cilj.

- Postavit svoje ime i prezime u Moskvi, da me znaju ljudi, da me cijene. Hoću rezultat, hoću se etablirati, hoću se postaviti u tih top pet parova. Tamo sam sad uvijek između 7. i 12. mjesta u tom nekom polufinalu - rekao je plesač.

U Moskvi ga, kaže, privlači način života koji je potpuno drugačiji od onoga koji je vodio u Zagrebu. Silina i surovost grada još uvijek ga fasciniraju, a tempo života ga ispunjava jer se može potpuno posvetiti plesu.

Plesna dvorana u kojoj trenira nalazi se u najvećem europskom shopping centru koji uz to najbolje predstavlja način života prosječnih rusa u glavnom gradu jedne od najvećih država svijeta.

- Imaju pola sata odmora za ručak i njihova neka prosječna plaća tamo u Moskvi je negdje oko pet, pet i pol tisuća kuna. Za 12 sati radnog vremena, i jedan dan slobodno tjedno. Oni su jako usmjereni na posao, na zaradu, na financije - otkrio je Ištvan.

Uspiješ li se probiti u Moskvi, uspio si u karijeri. Ištvan s partnericom Kristinom Beregovom uskoro odlazi na Europski kup koji će se upriličiti u Kremlju. Plesat će samo 150 metara od Putinovog ureda čemu se jako veseli.

I sam priznaje kako je trenutno zaokupiran samo karijerom. Trenira po cijele dane, od 10 do 10 navečer, a zbog toga i dalje nema životnu suputnicu.

- Ne želim bit sebičan i imati djevojku koja mi napravi doručak ili ja njoj pa navečer i to je to, mislim da to nije ispravno. Obitelji se treba posvetiti - smatra plesač.

Moskva je, osim surovosti i teškog rada, poznata i po prelijepim Ruskinjama no, Ištvan im odlučno odolijeva.

- Prekrasne su, da prekrasne i jako opasne. Zato jer točno znaju što žele, i ne posustaju. I jako su fokusirane na to da ako one žele tebe, one će tebe i dobit, na sve moguće načine - zaključio je pjevač kojemu je trenutno na prvom mjestu karijera.

Plesaču je, još dok je bio dječak, preminula majka. U Hrvatskoj ima samo oca no, zbog pandemije korona virusa nisu se vidjeli gotovo dvije godine, sve do ovogodišnjeg kratkog odmora.

- Tata bi bio definitivno sretniji da sam tu. Uvijek mi se teško vratiti u Moskvu, osjećam da život nosi svoje i da bih trebao biti tu - priznao je i dodao da će zasigurno u novoj, već zahuktaloj sezoni plesnih natjecanja pokušati češće dolaziti u Hrvatsku.