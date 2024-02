Pogledajte cijeli nastup Ushera na poluvremenu Super Bowla

Usherov nastup u poluvremenu ovogodišnjeg Super Bowla u Las Vegasu obilježili su blještavilo i, kako kažu brojni, savršena koreografija.

R&B glazbenik porijeklom iz Teksasa svoj je nastup na stadionu Allegiant započeo pjesmom iz 2004. "Caught Up". Usherovi gosti u udarnom terminu poluvremena bili su Alicia Keys, rapper Lil Jon i američki glumac i rapper Ludacris.

Keys je bila Usherova prva gošća koja je izvela svoj hit "If I Ain't Got You" za futurističkim crvenim klavirom, a potom i duet s Usherom, njihov hit iz 2004. godine "My Boo". Lil Jon je otpjevao svoj hit "Turn Down For What", a zatim zajedno s Ludacrisom i Usherom možda svoj najiščekivaniji hit "Yeah!"

Foto: Kyle Terada

Dok je izvodio pjesmu "U Don't Have To Call" Usher je rekao:

- Hej mama, uspjeli smo, ovo je sada za tebe.

Foto: MIKE BLAKE

Tijekom nastupa odao je počast Michaelu Jacksonu, čiji je nastup u poluvremenu Super Bowla godine 1993. bio jedan od najgledanijih. U jednom je trenutku Usher navukao jednu rukavicu, odajući počast preminulome pop glazbeniku.

Prepun stadion sa 65.000 sjedećih mjesta frenetično je navijao u trenutku kad je Usher skinuo gornji dio odjeće, pokazavši samo medaljon, a potom je izveo hit "U Got It Bad".

