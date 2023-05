Pogledajte kako Dalibor Petko imitira zvijezde Eurosonga: 'Pa tko ti radi tako dobre kostime?'

Voditelj Dalibor Petko često nasmijava pratitelje na Instagramu zanimljivim videima, u kojima se nerijetko transformira u druge slavne zvijezde. Sada je u jednom videu skupio sve transformacije u zvijezde Eurosonga, od predstavnika Belgije, Francuske, Finske, Švedske do Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kroz video je promijenio nekoliko kostima, a svi su bili jako slični onima koje su pjevači nosili na velikoj pozornici.

Brojni su ga upitali i tko mu pravi tako dobre kostime te ga pohvalili na uspješnoj imitaciji.

Foto: Instagram/Dalibor Petko

Video je započeo s prerušavanjem u belgijskog predstavnika Gustapha te je uz njega zapjevao pjesmu 'Because Of You'. Odjeven je bio i u Kaariju, Loreen, naše Letovce, La Zarru, Lukea Blacka...