DRASTIČNA PROMJENA

Pogledajte kako danas izgleda Newman iz Seinfelda! Mnogi su ostali u šoku kad su ga vidjeli

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NBC Screenshot

Glumac Wayne Knight pojavio se na crvenom tepihu nakon dugog izbivanja iz javnosti, a njegov potpuno izmijenjen izgled odmah je privukao znatiželjne poglede obožavatelja i fotografa

Wayne Knight (70), svjetskoj publici poznat kao Newman iz Seinfelda, privukao je veliku pozornost kada se nakon dužeg vremena pojavio na crvenom tepihu u Los Angelesu. Njegov izgled iznenadio je mnoge obožavatelje jer se glumac posljednjih godina rijetko pojavljivao u javnosti.

Knight je u Seinfeldu imao sporednu, ali iznimno zapamćenu ulogu, a tijekom karijere glumio je i u hitovima poput Jurskog parka, Space Jama i nekoliko drugih poznatih projekata. Upravo zato je njegov povratak pred kamere izazvao toliko reakcija.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Wayne Knight at Universal Pictures "Five Nights At Freddy's 2" Premiere at TCL Chinese Theatre on December 02, 20
Foto: Profimedia

Na premijeri je predstavio svoju novu ulogu u horroru Five Nights at Freddy’s 2, koji je već ostvario veliku zaradu u kinima. Glumac je otkrio da mu se profesionalni tempo malo usporio otkako je izgubio oko 45 kilograma, ali naglašava da se osjeća bolje i vjeruje da će mu se s vremenom otvoriti nove prilike.

Govoreći o svom putu mršavljenja, iskreno je priznao da proces nije bio jednostavan. Dodao je i kratku šalu kojom je nasmijao publiku: “Misliš tako da ne jedem? Da, to doista funkcionira.”

