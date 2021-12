Svako razdoblje ima svoje prednosti. Glazba, automobili, sportaši, od šezdesetih pa do danas, generacije se kunu da je upravo njima bilo najbolje i da je upravo u njihovom vremenu bilo najljepše. O osamdesetima se priča kao o vremenu kultnih filmova, u Zagrebu se može pronaći čak i muzej o njemu, Daleka Obala mu je posvetila pjesmu, ali mnogi se rado prisjete djevojaka koje su tada bile na sceni.

Tko se na spomen kultnog 'Top Guna' ne bi sjetio glumice Kelly McGillis (64). Seks ikona 80-ih u tom je razdoblju glumila s mnogim značajnim glumcima poput Harrisona Forda u 'Svjedoku', Toma Cruisea u spomenutom 'Top Gunu', Jeffom Danielsom u 'Kući na ulici Carroll'...

U vrijeme najveće slave njezina linija, kovrče i duge noge osvojile su gledatelje diljem svijeta, a kemija između nje i Cruisea, kao i ljubavna scena uz taktove pjesme 'Take My Breath Away' grupe Berlin postali su kultni.

Danas živi mirnim životom u Pennsylvaniji gdje se preselila 2002. Živi daleko od Hollywooda, tri puta se udavala, a 2010. je priznala da je homoseksualka.

Ikona 80-ih Kelly LeBrock (61) prije 25 godina se oprostila od Hollywooda i otišla živjeti 'u divljinu'. Međutim, sada je najavila veliki povratak i spremna je za nastavak svoje karijere, piše NY post.

Kelly je bila na glasu kao jedna od najljepših žena 80-tih, a bila je udana za glumca Stevena Seagala (69), s kojim ima troje djece -Arissu, Annalizu i Dominica. Nakon razvoda od Seagala 1996. godine, LeBrock je odlučila napustiti industriju radi jednostavnog stila života. Ipak, sada se vratila karijeri i glumi u gangsterskoj komediji 'Tomorrow's Today'

Britanska pjevačica i model Samantha Fox (55) nekoć je bila seks-simbol, ali i danas još uvijek izgleda odlično. Karijeru je počela graditi sa svega 16 godina kad je počela pozirati u toplesu za britanski tabloid The Sun.

Samantha je 1986. objavila debitantski singl 'Touch Me' koji je vrlo brzo postao hit i završio na prvom mjestu u 17 zemalja. Početkom godine je otkrila da se udaje za dugogodišnju djevojku, Norvežanku Lindu Olsen, koja je majka dva sina i koja vodi vrlo privatan život. Mnoge njene nekadašnje fanove to je iznenadilo.

Heather Locklear (61) je od početka karijere u 80-ima slovila za glumačku divu i izgledala poput nje. No, prije desetak godina glumica je prestala puniti naslovnice zbog novih projekata i izgleda slatke plavuše, kako su je prozvali američki mediji. U javnost je počela izlaziti njena problematična osobnost.

Strani mediji su 2007. pisali o njezinoj borbi s ovisnosti o drogama i alkoholu, depresiji i tjeskobi, pokušajima samoubojstva i prisilnim rehabilitacijama. Zvijezda 'Dinastije' već triput bila je smještena u ustanovu za odvikavanje, a nakon dužeg vremena bez filmskih uloga pojavit će se u filmu 'Ne brini o sitnicama: Priča Kristine Carlson'

Britanska pop-pjevačica Kim Wilde (61) prvi je veliki uspjeh okusila sa samo 21 godinom, bio je to njezin debi singl "Kids in America" koji je dospio na drugo mjesto UK top ljestvice 1981.



Danas i dalje nastupa, ali je napravila zaokret u karijeri. Iako i dalje drži rekord kao najpopularnija britanska solo izvođačica 80-ih, sa 17 top 40 singlova, posljednjih je godina publika sve više zna kao krajobraznu vrtlaricu. Emisije o vrtlarenju vodila je na BBC-u i Channel 4., a 2005. osvojila je zlatnu nagradu za svoj vrt na izložbi cvijeća Chelsea Royal Horticultural Societ



Sabrina Salerno (53) bila je talijanski odgovor na Samanthu Fox, a njena pjesma 'Boys' bila je veliki hit 80-ih. Premda je nakon pjesme koja je došla na prva mjesta mnogih europskih top lista izdala još nekoliko singlova, danas je svi pamte samo po tom jednom hitu, a ponajviše po spotu u kojem su joj ispale grudi.

Sabrina se dugo borila s depresijom, ali uvelike joj je pomogao život na selu, obitelj i mir. Aktivna je na društvenim mrežama, a svakodnevnim fotografijama dokazuje da i dalje odlično izgleda.