Pogledajte kako je ovaj nastup u Supertalentu podijelio žiri i pokrenuo žustru raspravu...

Bogdan Beočanin u Supertalentu odmah je zaintrigirao publiku i žiri – ne samo glasom, nego i time što je potaknuo razgovor o svom scenskom identitetu. Otpjevao je pjesmu Sanjam sastava Indexi, a uoči nastupa podijelio je kako gleda na svoju glazbenu budućnost i način na koji pristupa stvaranju glazbe.

''Ja sam jako odlučan da uspijem u onome što radim, a to je pjevanje. Nikad nisam mislio da ću se baviti pjevanjem, i onda sam u nekom trenutku saznao da znam pjevati, imam svoj bend, živim od toga, zarađujem od toga, nemam završenu glazbenu školu. Za cijelu priču oko glazbe educiram se tako da u bilo kojem kratkom periodu mogu nešto odraditi. Ne privlači me jeftino i nabacano, i taj neki kičeraj me nikad nije privlačio'', izjavio je Bogdan prije nastupa, prenosi Showbuzz.

Publika mu je uzvratila gromoglasnim pljeskom, a članovi žirija odmah su naglasili da ostavlja iznimno snažan scenski dojam. Prva se oglasila Maja, komentirajući njegov nastup: ''Vau, kakav interesantan nastup. Sto stvari bih ti rekla, toliko vremena nemamo. Iznimno si šarmantan i iznimno ti to dobro znaš, tako da svojom karizmom i svojim tim polubahatim pristupom osvajaš žene, vjerojatno i muškarce, i ostavljaš dojam jednog muškarca koji apsolutno dominira ovom pozornicom jer točno znaš što radiš''.

Martina je istaknula kako mu je vokal odličan, ali je pritom pokrenula pitanje koje je kasnije postalo središnja tema cijelog komentarskog dijela: ''Neupitno je da ti zbilja znaš pjevati, meni je taj dio ok, međutim, ja moram izgovoriti, ja najveći problem u tvom nastupu imam zapravo sa osobnošću koliko god to sad okrutno zvučalo. Svjestan si svih svojih kvaliteta i vrlina, i to ti je zapravo svojevrsni kamenčić spoticanja jer kao da se ne trudiš dovoljno… mene si malo svojom prezentnošću odbio… nadam se da će biti druga prilika da se zaljubim ne samo u tvoj vokal nego i u tvoju osobnost''.

Nakon Martine, komentar je nadodao Fabijan: ''Meni se čini da je možda tvoj najveći problem što tvoje ime kaže, ti si Bogom dan, zapravo u različitim sferama… svega si prejako svjestan… mislim da trebaš još sazrijeti''.

Maja je zaključila kako je rasprava skrenula u smjeru koji nije očekivala:

- Zanimljivo kud je ovo danas otišlo, od lika koji je pomeo pjevajući, došli smo totalno... - izjavila je.

Davor je nastojao spustiti tenzije, no rasprava je ubrzo poprimila još jedan novi smjer. Tada je Fabijan naglasio: ''Uopće nije sporno pjevanje. Problem je u tome što je čovjek svjetskog kalibra''.

Davor se potom našalio: "Tebe treba odvojit od Martine, preblizu ste''.

Fabijan je zatim dodao još jednu, ozbiljniju napomenu: ''Ajde opusti se, to što nemaš dubinu to je tvoj problem. Ono što ja vidim je da ti možeš pjevat i ovdje i u svim Amerikama… kad tako nešto vidim, to je velika tvoja odgovornost i talent, i zato mislim da moraš bit toga svjestan''.

Rasprava je i dalje tekla svojim tijekom, a Davor je iznio vlastito viđenje situacije:''Pa kad ste se već jedno i drugo ulovili osobnosti, da, znam puno više o njegovoj osobnosti nego vi jer osobnost nema nikakve veze s njegovim pjevanjem, njegovim iskustvom i time što on želi biti''.

- Oprosti Davore, želiš reći da osobnost na pozornici ne određuje izvođača? - kontrirala mu je Martina.

Nakon toga, Davor je stao na Bogdanovu stranu: ''Bogdane, pjevaš maestralno, bez obzira na to koliko imaš godina… ja tu vidim samosvijest… odličan je čovjek, pjevaš bolesno dobro… ako želiš pjevat na svadbama pjevaj, ako želiš bit na svjetskim pozornicama pjevaj, ali nemojte mu to vi određivat, mrak si''.

''Ja silno želim da ti nakon ovog nastupa izađeš osnažen, nikako da se osjećaš loše, i sve što je bilo izgovoreno je bilo isključivo i samo zato što jesi dobar... - izjavila je Martina, nastojeći pojasniti u kojem je tonu njen komentar bio izrečen.

Iako je rasprava među članovima žirija bila žustra i prepuna različitih stavova, Bogdan je ipak izborio prolazak dalje te si tako osigurao nastup u idućoj fazi Supertalenta.

