Pogledajte kako se mijenjao pobjednik 'Života na vagi' Josip Čapo: Sa 172 kile pao na 93,7

Kad sam izašao, pojeo sam dva mala komada janjetine i nisam popio nijedan gemišt, priznaje Josip Čapo, pobjednik šeste sezone 'Života na vagi'.

- Ovo je bio moj neki zadnji rat i sad hoću mir - rekao je Čapo.

Pobjednik je na prvom vaganju imao 172 kilograma, a na finalnom je vaga pokazala 93,7 kilograma. U prvim tjednima showa izgubio je oko 20 kila.

Ukupno je izgubio 78,3 kilograma. Josip iz slavonskog sela Feričanci, uz naporne treninge i režim prehrane, pokazao je i dodatnu volju hodajući 30 kilometara dnevno i odrađujući treninge bez puno jadikovanja.

- Novi Čapo je sretniji, zadovoljniji, u nevjerojatnoj kondiciji, i sam se tome čudim. Novi Čapo je napravio 250 kilometara ovaj tjedan. To ne mogu vjerovati - izjavio je.

Čapo je postigao najbolji rezultat od svih kandidata u proteklih šest sezona showa 'Život na vagi'.

Kako je voditeljica Marijana Batinić primijetila, nakon što je izgubio više od 50 kila, počeli su se nazirati trbušni mišići na Josipovom trbuhu. Nakon što je završilo snimanje showa, nastavio je paziti na prehranu i intenzivno vježbati, pa je u konačnici izgubio dodatnih 20 kila.

- Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto... život piše čudne priče - ispričao je Josip.

Pobjedu je proslavio uz vatromet, pjesmu i u zagrljaju najveće mu podrške - supruge, a i pozvao je sve na proslavu u kafić.

