Pogledajte koje su pjesme u izboru za Cesaricu za Hit rujna

Nakon što je Marko Kutlić osvojio Cesaricu za Hit kolovoza s pjesmom 'Budiš me', vrijeme je za odabir Hita rujna, a glasovanje je krenulo od ponedjeljka.

Foto: Promo

U konkurenciji su: Damir Kedžo s pjesmom Izbor je tvoj, Vatra s Javi se kad stigneš, Mia Negovetić s Mijenjam se, Miach feat. Hiljson Mandela s NLO te Jelena Rozga i Matija Cvek s hitom Zar je ljubav spala na to.

Glasovanje za Hit rujna traje do 21. listopada u ponoć, a glasovati se može putem Facebook stranice Cesarica, Cesarica Viber chatbota, te na službenoj stranici cesarica.org.

Izbor je tvoj - Damir Kedžo

Nakon skoro godinu dana glazbenog zatišja, Damir Kedžo odlučio se publici predstaviti u drugačijem stilu s pjesmom „Izbor je tvoj“ kojom najavljuje treći studijski album.

Kedžo se s ovom pjesmom po prvi put predstavlja kao autor glazbe, dok stihove potpisuju Ivan Huljić i Matija Cvek. Ističe kako je na pjesmi radio godinu dana: “Prva ideja nastala je u studenom prošle godine i od tada sam ju radio s producentom Hrvojem Domazetom. Ivan Huljić i Matija Cvek su autori teksta koji savršeno opisuje i pojedine osobne borbe, a ujedno je i pjesma s kojom se publika može poistovjetiti. Okušavši se kao autor glazbe otvorio sam vrata prema novoj dimenziji u vlastitoj glazbi i neizmjerno se radujem pjesmama na kojima radimo.”

Foto: Promo

Javi se kad stigneš – Vatra

'Javi se kad stigneš' novi je, šesti po redu singl s nadolazećeg desetog studijskog albuma Vatre. Glazbu i tekst potpisuje Ivan Dečak, dok je produkcija i dalje u sigurnim rukama Jure Ferine i Pavla Miholjevića. Video spot djelo je uspješnog mladog redatelja Filipa Gržinčića.

- U dugim vezama svađa među partnerima ne mora nužno završiti lošim i fatalnim ishodom. Ponekad iz svega iznikne pjesma, dok razgovor i poljubac pred spavanje često rješavaju i najzamršenija klupka ega. Takav je primjer pjesma ispred vas, pojačajte do daske, raspakirajte kofere i otpetljajte zapetljana ega - opisao je Ivan Dečak inspiraciju za pjesmu 'Javi se kad stigneš'.

Foto: Promo

Mijenjam se – Mia Negovetić

Nova pjesma Mie Negovetić 'Mijenjam se' ima snažnu poruku, a iza pjesme i poruke stoji upravo ona, kao autorica glazbe i teksta. Novu pjesmu moderne produkcije aranžmanski su oblikovali Mia Negovetić i Srđan Sekulović, dok je za vrhunsku produkciju spota zaslužna ekipa Lumiere Productiona na čelu s redateljem Artemom Dushkinom.

- Prikazali smo ženu u svijetu medija, ogoljenu pred istinom koju drugi sami stvore na temu onoga što čuju ili misle. Što se zapravo skriva ispod njezine kože? Pritisak, seksizam, diskriminacija i sve ono što na dnevnoj bazi može sama o sebi pročitati, bez da je izvorno došlo od nje i njezine istine. Cilj ovoga spota je da dokažemo što se zapravo krije ‘iza zastora’ - opisala je Mia svoju novu pjesmu.

Foto: Promo

NLO – Miach FEAT. Hiljson Mandela

Perspektivna mlada glazbenica Miach objavila je novu pjesmu u suradnji s jednim od najatraktivnijih imena domaće glazbene scene, trap pionirom Hiljsonom Mandelom, pod nazivom 'NLO'. Ova pjesma jedna je od četiri priče koje se nalaze na EP-u 'Između nas'.

- Pjesma ‘NLO’ je nastala tijekom ljeta te smo na njoj radili Mihovil Šoštarić i ja. Jedne ljetne večeri Miha i ja smo gledali film “Men In Black” te kada smo sljedeće jutro došli u studio, dok je Miha radio beat, ja sam inspirirana filmom počela pjevušiti ‘K’o da s drugog planeta si…’. Pogledali smo se i znali da je to to, te smo oko tog stiha i sagradili cijelu pjesmu. Kada je veći dio pjesme bio gotov, odmah nam je na pamet pao Hiljson i kako bi se njegov glas savršeno uklopio. Hiljsona oboje poznajemo s obzirom na to da je Miha radio s njim na njegovom albumu 'Mandela Effect' te smo mu se javili s idejom. Hiljsonu se pjesma svidjela te je snimio svoj vers i time savršeno zaokružio cijelu priču - ispričala je Miach.

Foto: Promo

Zar je ljubav spala na to – Jelena Rozga & Matija Cvek

Jelena Rozga priprema album na kojem će se naći 19 odabranih pjesama obrađenih u akustičnoj verziji. Ovaj je album pjevačica napravila sebi za dušu, ali i kao poklon svojoj publici .

Kako kaže, vodi se osjećajem i kod odabira suradnika, pa je na ovom putu u stopu prati njen suradnik, producent Srđan Sekulović –Skansi koji je napravio aranžmane za novi album, a prva pjesma kojom najavljuje album obrada je hita 'Zar je ljubav spala na to' koji je prije više od 20 godina kao članica grupe Magazin otpjevala s Tifom, bivšim pjevačem Bijelog dugmeta. Ovaj duet s njom je otpjevao Matija Cvek, jedan od trenutačno najpopularnijih mladih pjevača.

Foto: Promo

Najčitaniji članci