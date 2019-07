'Bila sam Oliverova cesarica, zbog njega nisam imala tremu'

Prošla je već godina dana bez Olivera Dragojevića. Osjećaj praznine na glazbenoj sceni ne jenjava, nema više hrapavoga glasa i osmijeha, britkog jezika i zdravog duha. Iza sebe je Oliver ostavio golemo bogatstvo svojih pjesama. Uz njih smo slavili, tugovali i ljubovali. Jedna od njih je i ‘Cesarica’, za koju je i Oliver govorio da je bila prekretnica u njegovoj karijeri. Mladenku u spotu glumila je Anja Jelaska, tad 16-godišnjakinja, a danas ravnateljica Centra za autizam u Splitu...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako ste dobili ulogu u spotu ‘Cesarice’?

To je bilo prije dalekih 25 godina. Priča je jednostavna. Pokojni Oliver je bio obiteljski prijatelj s mojim roditeljima, odnosno mojim pokojnim očuhom koji je u to vrijeme bio službeni snimatelj Hajduka, ali je snimao i glazbene spotove za Olivera, Gibonnija, Doris itd. Često su u našu kuću dolazili na večere poznati ljudi s estrade i jednom prilikom je Ljubo Stipišić, koji je bio veliki obiteljski prijatelj, bio kod nas s Oliverom. Razgovarali su o tome kako će snimiti spot za pjesmu ‘Cesarica’, a spot se snimao prije izlaska na Melodije hrvatskog Jadrana. Ljubo je odlučio napisati scenarij za spot, a onda se pojavilo pitanje: ‘Tko će glumiti cesaricu?’, trebala im je neka mlada djevojka. U tom trenutku ja sam ušla u sobu pa je Oliver odmah rekao: ‘Evo, naša mala će biti cesarica’. Svi smo se počeli smijati, izgledalo je kao šala, barem ja to nisam ozbiljno doživjela. Čak je i moj očuh rekao: ‘Ma ona je premlada, trebamo naći neku stariju’. Ipak sam tad imala 16 godina.

Ipak ste Vi ‘pobijedili’ u izboru za ‘Cesaricu’?

Pa Oliver i Ljubo su bili skroz ozbiljni, rekli su ‘Ona nam je super za tu ulogu, pleše balet, smišna je, slatka je, taman će nam biti za taj spot’. Tako je sve krenulo.

Foto: PROMO

Pamte li Vas i danas po tom spotu?

Nekako me obilježio do danas. I sad me nekad zaustave ljudi i pitaju me jesam li ja ona cura is spota ‘Cesarice’.

Kako je izgledalo snimanje spota?

Spot se prilično dugo snimao. Počeli smo snimati na ljeto, a trajalo je do prosinca. Sjećam se da smo u studenom snimali scenu u kojoj ja plivam u moru. Bilo je jako hladno, nakon toga sam dobila upalu pluća. Snimali smo na Šolti, u Ogorju, u Kaštelima, u Splitu se snimalo... Sudjelovalo je mnogo ljudi, a gospođa Branka Vukušić je kreirala vjenčanicu koju sam nosila u spotu. Tad sam od silnih proba pala u nesvijest, ipak je bilo veliko uzbuđenje nositi vjenčanicu sa 16 godina. Puno je ljudi bilo angažirano u spotu. Ljubo je inzistirao da to bude vrlo pedantan spot s puno detalja, tako da je to snimanje dugo trajalo. Sjećam se da je na CMC-u bila premijera spota. Ja sam tad bila maturantica. Svi moji iz škole su to gledali, to je bila glavna atrakcija u školi, svi su me znali po tom spotu.

Kako se Oliver ponašao na snimanju spota?

On je znao učiniti svaku situaciju opuštajućom pa nije bilo nikakve treme na snimanju spota. Uvijek je bila nekakva zezancija, nekakvi skečevi, Oliver bi od ozbiljne snimke napravio šaljivu pa bismo se svi smijali. Ja sam se tad intenzivno družila s njegovim sinovima, Davorom i Damirom, onda smo svi troje radili svakakve ‘gluparije’ tijekom snimanja. Išli smo i zajedno na putovanje u Zagreb, kad je Oliver imao koncert s Gibonnijem na Maksimiru. Tad smo spavali u Esplanadi pa smo ja i jedan od njegovih sinova istraživali hotel. Bilo je tu svakakvih situacija s Oliverom: isprobavanje vina, razne degustacije itd. Tako je stvarno uvijek bilo šaljivih situacija s njim.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U kakvom sjećanju vam je ostao Oliver, hoćete li pamtiti neku njegovu rečenicu koju vam je izgovorio?

Za njega je uvijek život bio more, bio je jako vezan za njega i Velu Luku. U sjećanju mi je ostalo ljetovanje koje smo proveli u Veloj Luci, tad sam bila kod njih kući pa smo mnogo vremena proveli zajedno. Za njega je život bila njegova obitelj, more i Vela Luka.

Tad ste bili tinejdžerica, što vam je Oliver znao reći?

Ne mogu se sad sjetiti, ali najviše sam se družila s njegovom djecom, doživljavao nas je sve jednako i uvijek se šalio s nama, vodio nas svugdje. Bio je zaista jedna pozitivna osoba, kao i njegova supruga Vesna, koja je također bila divna prema nama kad sam boravila s njima na Korčuli. To je uistinu bilo jedno od najljepših ljetovanja u mojem životu.

Foto: PROMO

U spotu glumite nedostižnu nevjestu, a danas ste sretno udani.

Jesam, ali ne iz prvog puta.

Prepoznaju li vas kao mladenku iz spota na ulici?

Prepoznaju me, obično to budu starije generacije, često me pitaju jesam li snimila još neki spot, jesam li se bavila glumom itd. No moja jedina uloga je bila u spotu ‘Cesarice’, a prije 2-3 godine sam plesala u spotu s jednim prijateljem. Život me odveo u sasvim druge vode.

Kad pogledate danas spot, što vam prvo padne na pamet?

Prvo pomislim: ‘Bože, kako sam bila ružna, zar nisu mogli naći neku ljepšu curu za ovaj spot’, s obzirom na to da je pojam cesarice vezan uz iznimnu ljepotu. U to vrijeme sam čula neke komentare drugih ljudi koji su govorili: ‘Mogli su naći neku ljepšu djevojku za taj spot’. Danas, kad gledate spotove, vidite da su kamere drugačije, i šminka je drugačija, sve to izgleda nekako vrlo glamurozno... Meni taj spot budi lijepe uspomene na jedan divan period mojega života, kad sam bila tinejdžerica i imala zaista jedno nezaboravno iskustvo.

Foto: PIXSELL Pjevač je bio obiteljski prijatelj pa je Anji to olakšalo tremu. Bila je i na koncertu ‘Cesarica’ Dragojevića i Gibonnija na Maksimiru.

Vi ste se družili i mimo snimanja spota, u Veloj Luci i Splitu?

Tako je, puno smo se družili.

Je li vam ‘Cesarica’ najdraža Oliverova pjesma?

Nije mi to najdraža njegova pjesma, najdraža mi je ‘Dišperadun’, često volim poslušati tu pjesmu. Ali Oliver je općenito iza sebe ostavio mnogo pjesama koje ćemo pamtiti.