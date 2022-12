Pogledajte listu najgledanijih filmova i serija u 2022. godini

Evo nas u prosincu 2022. godine, godine koja je proletjela nevjerojatnom brzinom i već je vrijeme za stvaranje top lista najboljih filmova i serija godine.

Bilo je ludo - s produkcijskim kućama koje su otvorile vrata nakon pandemije i rade u punom zamahu, masivnim blockbusterima koji se slijevaju na naše ekrane i nizom vizualnih iznenađenja koja su osvojila srca diljem svijeta.

Foto: Themoviedb.org

Također, nije potresno opažanje da televizija ovih dana izbacuje nevjerojatne serije. Svaki tjedan, ponekad i svaki dan u tjednu, sa sobom donosi novu seriju visokog profila, ili dugo očekivani nastavak serije visokog profila, ili možda ograničenu seriju visokog profila. Čak se i od 'sporog' mjeseca na televiziji može očekivati barem 5 epizoda serija koje jednostavno moramo pogledati.

Tako smo i ove godine stigli do top liste najgledanijih filmova i serija:

Top 10 filmova 2022. godine

1. Everything Everywhere All at Once

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,1

Platforma na kojoj se prikazuje: ShowTime

2. Planes, Trains & Automobiles

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,6

Platforma na kojoj se prikazuje: Paramount+

3. Barbarian

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,6

Platforma na kojoj se prikazuje: HBO, HBOmax

4. Weird: The Al Yankovic Story

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,2

Platforma na kojoj se prikazuje: Roku Channel

5. Where the Crawdads Sing

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,1

Platforma na kojoj se prikazuje: Netflix

6. A Christmas Story Christmas

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,0

Platforma na kojoj se prikazuje: HBOmax

7. Nope

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 6,9

Platforma na kojoj se prikazuje: Peacock

8. Smile

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 6,7

Platforma na kojoj se prikazuje: Paramount+

9. Spirited

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 6,2

Platforma na kojoj se prikazuje: AppleTV+

10. Don't Worry Darling

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 6,2

Platforma na kojoj se prikazuje: HBO, HBOmax

Top 10 serija 2022. godine

1. Yellowstone

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,7

Platforma na kojoj se prikazuje: Peacock, Paramount+

2. The English

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,5

Platforma na kojoj se prikazuje: PrimeVideo

3. Wednesday

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,5

Platforma na kojoj se prikazuje: Netflix

4. Tulsa King

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,4

Platforma na kojoj se prikazuje: PrimeVideo, Paramount+

5. Andor

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,4

Platforma na kojoj se prikazuje: Disney+, Hulu

6. The Peripheral

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 8,1

Platforma na kojoj se prikazuje: PrimeVideo

7. 1899

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,9

Platforma na kojoj se prikazuje: Netflix

8. The White Lotus

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,7

Platforma na kojoj se prikazuje: HBO, HBOmax

9. Fleishman is in Trouble

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 7,0

Platforma na kojoj se prikazuje: Hulu

10. Inside Man

Foto: Themoviedb.org

IMDb ocjena: 6,6

Platforma na kojoj se prikazuje: Netflix

