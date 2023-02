Pogledajte reakcije stranaca kad su prvi put čuli Mamu ŠČ: 'Ovo Hrvatska šalje?! Bit će hit'

Pa ne mogu vjerovati. Naježila sam se. Moram zapljeskati Hrvatskoj jer nikada ništa ovakvo nisu slali na Eurosong. Ali i dalje ne mogu dokučiti obožavam li pjesmu ili mi je previše, komentirala je Noosh Berberian, koja na YouTubeu poznata kao Noosh101.

Foto: YouTube

Kao velika obožavateljica raznih izbora za pjesmu Eurovizije, poslušala je i pobjedničku pjesmu Dore i zaključila da joj se sviđa pjesma 'Mama ŠČ!' grupe Let 3.

Dodala je i kako ima svega, zbog čega joj je slično Queenovoj 'Bohemian Rhapsody', ali i pohvalila kostime.

- Iako, nisam sigurna mogu li tako ići - govorila je ozarena lica čuvši pjesmu.

- Jako su karizmatični. Sviđa mi se, ovo je moj 'Guilty Pleasure' ove godine. Wow. Ovo je jedinstveno. Ovo je jako pamtljivo. Bit će ovo trend na TikToku. Nisam očekivao ovakvu rokersku Hrvatsku. S ovom pjesmom će se istaknuti i trebali bi biti u finalu - govorio je veliki obožavatelj Eurosonga s YouTube kanala EuroCelso Reactions.

Foto: YouTube

Youtuber Jude Kennedy pogledao je video s Dore i bio u šoku.

Foto: YouTube

- Fale mi riječi. Ne znam što bih rekao. Hrvatska ovo šalje? Imali ste 'Tik Tok' prije 2 godine, Mia Dimšić se lani nije kvalificirala u finale, ali nije zaslužila da nakon nje dođu oni - rekao je.

- Nisam očekivao ovu pjesmu već 'Neveru'. Ova pjesma mi je malo zastrašujuća, pogotovo zbog ovih vizuala koji se vrte iza. Ima elemenata vojnih, pogotovo kostimi i kape. Osjećam se kao da sam bio na najluđem vrtuljku i ne znam što je lijevo, što je desno - pričao je Jordan Davis, koji je iskreno rekao da će morati još koji put poslušati pjesmu da dobije cijelu sliku.

Iako su Letovci rekli da im neće biti lako prevesti pjesmu ako bude trebalo, ali da će i to napraviti u ime umjetnosti, izgleda da se ne moraju puno mučiti jer su je stranci već dobro preveli.

- That little psychopath, little vile psychopath, crocodilian psychopath, mom I’m going go war!

