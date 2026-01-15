Pogledajte što će se događati u omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante izlazi kao pobjednik u sukobu protiv Katarine. Izgleda da će ona morati ustupiti svoja polja. Tereza priznaje da je Južna Amerika predaleka za nju i moli Vicu da ostanu u Vrilu.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia priđe Eugeniji nakon što je Lorenzo potvrdio odluku da je vrati u sanatorij. Curro i Lope ne shvaćaju značenje narukvice iz draguljarnice.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje niz brutalnih provala u domove, a Upton se pita utječe li njezin odnos s Halsteadom na to kako obavlja posao.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Na vidjelo izlazi jedini kontakt spremljen u Berrakinu telefonu, što otvara nova pitanja i produbljuje sumnje. Tragovi se polako povezuju, a istina poprima sve jasnije obrise. Serhat shvaća da se iza svega krije više nego što je mogao naslutiti.

Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Sadakat, odlučna da po svaku cijenu zaštiti obitelj, povlači koban potez i puca u Mine. Alya svjedoči tom činu, duboko potresena i razapeta između istine koju zna i šutnje koja se od nje očekuje. Žena po imenu Emel tvrdi da u Boranovu grobu nije on nego njezin muž.

Cacau

HRT1 12:30

Simone pokuša uzeti Marquinha, a Rosa se uspaničari. Marlene ispituju o Cacauinoj nesreći. Rui i Marco razgovaraju o tome da ubiju Manuela kako bi prikrili Cacauinu otmicu.