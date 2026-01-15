Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 15. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Pogledajte što će se događati u omiljenim serijama u četvrtak
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante izlazi kao pobjednik u sukobu protiv Katarine. Izgleda da će ona morati ustupiti svoja polja. Tereza priznaje da je Južna Amerika predaleka za nju i moli Vicu da ostanu u Vrilu.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia priđe Eugeniji nakon što je Lorenzo potvrdio odluku da je vrati u sanatorij. Curro i Lope ne shvaćaju značenje narukvice iz draguljarnice.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje niz brutalnih provala u domove, a Upton se pita utječe li njezin odnos s Halsteadom na to kako obavlja posao.
Tajne prošlosti
NOVA TV 16:30
Na vidjelo izlazi jedini kontakt spremljen u Berrakinu telefonu, što otvara nova pitanja i produbljuje sumnje. Tragovi se polako povezuju, a istina poprima sve jasnije obrise. Serhat shvaća da se iza svega krije više nego što je mogao naslutiti.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Sadakat, odlučna da po svaku cijenu zaštiti obitelj, povlači koban potez i puca u Mine. Alya svjedoči tom činu, duboko potresena i razapeta između istine koju zna i šutnje koja se od nje očekuje. Žena po imenu Emel tvrdi da u Boranovu grobu nije on nego njezin muž.
Cacau
HRT1 12:30
Simone pokuša uzeti Marquinha, a Rosa se uspaničari. Marlene ispituju o Cacauinoj nesreći. Rui i Marco razgovaraju o tome da ubiju Manuela kako bi prikrili Cacauinu otmicu.
