Pogledali smo četvrtu sezonu serije 'The Boys': Superjunački bogovi su tresnuli na tjeme...

OCJENA: 8,5/10

(Amazon Prime)

Upozorenje! Ova epizoda sadrži scene izmišljenoga političkog nasilja. Sve sličnosti s nedavnim događajima potpuno su slučajne i nenamjerne. Prime Video, Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television i producenti “The Boysa” protive se, najoštrije, nasilju u stvarnom svijetu bilo koje vrste.

Natpis s tom porukom dočekao je gledatelje finalne epizode četvrte sezone serije “The Boys” nakon atentata na Donalda Trumpa početkom srpnja. Zašto? Pa, političko nasilje je tijekom sve četiri sezone u samoj srži serije koja se po svom opisu na prvu loptu ne čini toliko političkom. Kakve veze sa stvarnom politikom imaju priče o američkim superjunacima (skraćeno “Supeovima”) koji se bore za što veću popularnost, svakodnevno mjere lajkove na društvenim mrežama, glume u vlastitim filmskim franšizama, nastupaju na promotivnim turnejama? Pa, zapravo, mnogo.

Foto: PROMO

Serija “The Boys” kreatora Erika Kripkea, temeljena na istoimenom stripu, dogurala je i do četvrte sezone zato što na satiričan i sumanut način izvrće koncepte junaka i antijunaka, društvenih mjerila i same demokracije. Rijetko koja serija je toliko uspjela razbjesnjeti i Trumpove desničare i woke aktiviste i koja se toliko sprda sa svime - od vjerskih organizacija do korporativnih struktura, od poimanja obitelji do spolnih i rodnih pitanja. Ako dosad niste gledali “The Boys”, a poželite odbindžati četiri sezone, potrebno vam je još nekoliko upozorenja. Prvo - zaboravite sve što znate o superherojima. Drugo, pripremite se, koliko možete, na zaista vrlo bizarne prizore nasilja kakvo nije viđeno u nekoj mainstream seriji. Treće, čeka vas nevjerojatan vrtuljak zabave, akcije i vrhunskoga crnog humora. Ako ga možete probaviti.

Sve se vrti oko najuspješnijega svjetskoga superjunačkog tima, Sedmorke, koju predvodi Homelander (briljantni Antony Starr) - neuništivi leteći nadčovjek s plaštom u bojama američke zastave i laserskim vidom (zvuči poznato?), koji je ujedno i poremećeni psihopat s kompleksom Boga. Njegov tim čine nevidljivi Translucent, misteriozni Black Noir, morski čovjek Deep, čudesna žena Queen Maeve, superbrzi A-Train i tek pridošla, naivna Starlight. Sedmorka je pod izravnom kontrolom korporacije Vought koja zarađuje na njihovu liku i djelu, ali i ima mračne planove da Sedmorku učini sastavnim dijelom američke vojske.

S druge strane, nalaze se naslovni “The Boys”, dečki bez ikakvih moći koje je okupio mračni Britanac Butcher (sjajni Karl Urban), koji ima neraščišćene račune s Homelanderom iz daleke prošlosti. “Boysima” se, nakon velike tragedije koju je skrivio jedan član Sedmorke, pridružuje simpatični geek Hughie (Jack Quaid), koji kao i Butcher želi osvetu...

Kroz četiri sezone sukobi “Supeova” i “Boysa” eskaliraju sa sve većim ulozima, sve do najviših sfera političke moći - Pentagona i Bijele kuće. Zato onaj disclaimer s početka teksta i ne treba čuditi - Boysi su najbolje prikazali kako zloporaba političke moći i polarizacija društva mogu dovesti do katastrofalnih posljedica. No tajna uspjeha serije, koja ima svojih vrhunaca i padova, u zaista je maestralnim karakterima s obje strane barikade. Granica između junaka i zlikovaca je izbrisana, a vi ćete ih sve voljeti mrziti.