Pogledali smo seriju 'Vodič za ubojstva za dobre djevojke': Da nema Emme, bilo bi negledljivo

Dva nobelovca, William Faulkner i Ernest Hemingway, nazvali su Marka Twaina ocem američke književnosti, a književni autoriteti smatraju ga, uz Hermana Melvillea, najvećim američkim piscem. Njegovi se najbolji romani u Hrvatskoj redovito izdaju u edicijama za djecu i omladinu, a junaci tih romana su dječaci Tom Sawyer, Huckleberry Finn, kraljević Edward i prosjak Tom Canty. Junakinja Twainova povijesnog romana, Ivana Orleanska, spaljena je kad joj je bilo 18 godina.

Za Twaina su godine važne jer je on vjerovao da su ljudi do 18. godine nevina, poštena, iskrena, spontana i neiskvarena bića dostojna divljenja i ljubavi, a nakon toga polako se kvare i pretvaraju u ljudske nakaze, među koje je uvrstio i samog sebe. Da je živ, Twain bi danas pripadao skupini pisaca koji pišu YA romane, što na engleskom znači “Young Adult”, a na hrvatskom romane za “Mlade odrasle”. Tim piscima pripada i britanska spisateljica Holly Jackson, kojoj je 31 godina i koja za sobom ima pet objavljenih romana o “mladim odraslima”. Prvi je roman napisala kad joj je bilo 15 godina, a junaci njezina najuspješnijeg romana, “Vodiča za ubojstva za dobre djevojke” (“A Good Girl’s Guide to Murder”), 17-godišnji su srednjoškolci.

Serija od šest epizoda koju je prema tom romanu ekranizirao BBC najgledaniji je Netflixov naslov u Hrvatskoj, kao što je nedavno bila i jedna druga serija o “mladim odraslima”, “Geek Girl”, čiji je naslov umjesto standardno prihvaćenoga hrvatskoga germanizma “Štreberica” promijenjen u glupi anglikanizam “Geekica”. A pridjev glupi koristi i jedan gnjevni ljubitelj romana Holly Jackson koji na IMDB-u seriju “Vodič za ubojstva za dobre djevojke” doslovno naziva “glupom verzijom knjige” u kojoj su lica i njihovi odnosi uništeni, a zaplet nespretno ubrzan, pri čemu je sve što je u romanu zanimljivo i napeto u seriji dosadno, sporo i naivno.

Nisam čitao nagrađivani roman Holly Jackson, no serija je stvarno velikim dijelom spora i dosadna, a lica su, osim glavne junakinje, Pipe, nezanimljive i površne ljušture. Da nema izvrsne mlade glumice Emme Myers koja glumi Pipu, meni bi bila negledljiva. Za BBC to je bezlični televizijski fast food, ali za Netflix je uspjeh, pa možemo očekivati još dvije sezone prema preostala dva romana trilogije Holly Jackson o amaterskoj srednjoškolskoj detektivki Pipi koja rješava slučajeve ubojstava.

U seriji “Vodič za ubojstva za mlade djevojke” glavna junakinja, inteligentna i nadasve poštena Pipa, odluči istražiti slučaj dva ubojstva i jednog samoubojstva koji su se zbili prije pet godina. Prema policijskoj istrazi, tamnoputi mladić Sal Singh (Rahul Pattni) ubio je svoju djevojku, gradsku ljubimicu, Andie Bell (India Lillie Davies), a zatim počinio samoubojstvo. Njezino truplo nikad nije pronađeno i postoji sumnja da možda i nije ubijena te da ju je netko oteo i drži je zatočenu. Što znači da ni njezin momak Sal, možda nije ubojica, a nije jasno ni zašto se ubio, ako se uopće ubio, jer postoji sumnja da je i on ubijen. Srednjoškolska detektivka Pipa upušta se u istragu u kojoj joj pomaže Salov simpatični i dobri brat Ravi (Zain Iqbal), a istraga otkriva mračne tajne njezinih prijateljica, znanaca, profesora i svih koji su poznavali ubijenu djevojku.

Za Pipu je istraga zločina ujedno i životna škola odrastanja i izvor spoznaja o ljudima s kojima živi, a koje zapravo ne poznaje. Sve ovo zvuči puno bolje nego što je u seriji, što znači da je spisateljica Holly Jackson sve to dobro zamislila i napisala, a da je BBC-jeva i Netflixova ekipa to adaptirala površno i nespretno. Prava je šteta da serija nije dobra jer je sve izvrsno zamišljeno i, pretpostavljam, u romanu zanimljivo i uzbudljivo.

Ideja da neiskusna tinejdžerica istražuje svijet kriminala, droge i bolesnih odnosa je izvrsna, tim više što je motiv njezine istrage školski rad koji se u Velikoj Britaniji zove “Prošireni kvalifikacijski projekt” (Extended Project Qualification) i koji, prema pet zadanih kategorija, treba pokazati njezine vještine istraživanja, rješavanja problema, kritičkog razmišljanja, pisanja i neovisnog učenja.

Uspjeh u tom projektu kvalifikacije je upis na fakultet, što u nadahnutoj priči Holly Jackson znači da je kriminalistička priča i istraga u službi vrhunskog obrazovnog sustava. Da je Mark Twain živ, vjerojatno bi se oduševio njezinim izumom koji spaja neiskvarenu mladost, zločin i sve škole, od srednje i sveučilišta do one najvažnije, životne.