Pogledali smo 'Chief of War': Uz ovu seriju možete nešto i naučiti

OCJENA: 8/10

Ova serija izgleda filmski. Vizualno je sve tu savršeno, snimana je na autentičnim lokacijama, koristi se jezik tog vremena, kostimi su precizni tetovaže su kakve bi trebale biti, konzultiralo se razne stručnjake, pazilo se i na svaki najmanji detalj. Od prvog kadra 'Chief of War' će vas zaslijepiti ljepotom dok gledate kako povijest oživljava pred vašim očima. Glazbena podloga, prožeta tradicionalnim polinezijskim motivima, dodatno pojačava atmosferu, Hans Zimmer je opet briljirao.

Ali ta audio-vizualna savršenost je i dio problema serije. Povremeno to izgleda kao da se više brinulo da sve bude točno i lijepo, nego da je uistinu uzbudljivo... Kao da je bitnija točnost kostima i tetovaža nego razvoj radnje koje je u srcu svega.

Radnja je smještena u kasno 18. stoljeće, u doba prije nego što su zapadni kolonizatori u potpunosti preuzeli kontrolu nad Havajima. Ovo je razdoblje nemira, gdje se vođe četiri glavna otoka bore za prevlast nad ovim polinezijskim biserom. Sukobi su često brutalni, a političke intrige i plemenski sukobi drže gledatelja u stalnoj napetosti.

U startu upoznajemo Ka’ianu (Jason Momoa), havajskog ratnog vođu koji se ‘umirovio’ od svojih ratničkih obaveza. Ali kad kolonizacija zaprijeti, više neće moći bezbrižno polugol loviti ribu i uživati u mirnom životu s društvom.

Jason Momoa, koji je i jedan od autora serije, kao glavni lik svakako donosi ono što se očekuje od njega: karizmu, snagu i prisutnost koja nosi radnju. Ipak, u moru blistavih slika i povijesnih referenci, nešto ključno nedostaje: dubina same priče. Radnja se ponekad nekako vuče, likovi, posebno oni sporedni, djeluju kao statisti. Ti likovi nisu ni blizu do kraja razvijeni. Umjesto da dodaju dinamiku, oni tu su samo da postave banalna pitanja, a njihova motivacija, ako uopće postoji, često potpuno izostaje.

A i neke priče koje su uvedene u prvim epizodama često nestanu bez traga, kao da su scenaristi jednostavno zaboravili na njih. Ali daleko od toga da radnje nema, da je ova serija samo ‘prazna ljepotica’... Scene bitaka su koreografski briljantne, a prikaz sukoba između tradicije i nadolazeće kolonizacije nudi snažnu emocionalnu podlogu. A i dobra je univerzalna tema za uvući ljude u priču. Ako volite povijesne drame, 'Chief of war' bi vam se trebao dopasti. Naučit ćete nešto, zaintrigirat će vas da se bacite na ‘guglanje’ kako bi istražili tematiku dublje. Serija ima sve sastojke da bude spektakularna, ali ostaje kratka za koračić...

