Jason Momoa šokirao je svojom promjenom: Nakon šest godina ostao bez poznatog detalja...

Jason Momoa (45), holivudska zvijezda najpoznatija po ulogama u 'Aquamanu' i 'Dini', šokirao je obožavatelje nakon što je obrijao svoju prepoznatljivu bradu, prvi put u posljednjih šest godina. Glumac je tu drastičnu promjenu zabilježio u videu koji je podijelio na Instagramu, a razlog nije bio modni hir, već snažna poruka.

- Nisam se brijao šest godina, i evo nas opet - napisao je Momoa uz objavu u kojoj se pojavljuje s britvicom u ruci.

Promjenu izgleda povezao je s ekološkom kampanjom. Pokrenuo je brend Mananalu s ciljem borbe protiv štetne jednokratne plastike, a sada ide korak dalje: u partnerstvu s projektom Boomerang Water uvodi sustav zatvorenog kruga koji omogućuje pročišćavanje i punjenje vode na licu mjesta, u aluminijskim bocama koje se mogu više puta koristiti.

- Ovo je budućnost. Počinjemo na Havajima. Riješimo se jednokratne plastike - za našu djecu i naš planet. Sva moja aloha - poručio je Momoa.

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

U videu se, uz brijanje, obratio i Denisu Villeneuveu, redatelju Dine, uz riječi: 'Samo za tebe, Denis'. No odmah zatim, nezadovoljan novim izgledom, kroz smijeh je izustio: 'Prokletstvo! Mrzim ovo'.

Njegovi obožavatelji nisu ostali ravnodušni pa su se društvene mreže zapalile komentarima.

'Izgleda potpuno drugačije', 'Dušo, probudi se, Jason Momoa ima golo lice', samo su neki od komentara.

U istom periodu dolazi i druga velika vijest iz Momoine obitelji. Njegov sin, Nakoa-Wolf (16), glumački debitira u 'Dini 3' kao sin likova koje glume Timothée Chalamet i Zendaya. Film se u kinima očekuje u prosincu 2026., a Jason će ponoviti svoju ulogu Duncana Idaha.

Iako su mnogi pomislili da je upravo poznati otac zaslužan za sinovljev angažman, Momoa je to odlučno odbacio: 'Ne želim mu pomagati, sve je napravio sam i svaka mu čast'.

London: Sve?ana premijera filma o James Bondu No Time To Die | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Na pitanje o mogućem nepotizmu, glumac je dodao: 'Želite da vaša djeca budu bolja od vas, i ja zaista vjerujem da on to jest. Ja s 19 godina nisam mogao ono što on može danas. On s 16 godina surađuje s Denisom Villeneuveom, a ja sam tad bio u Baywatchu'.