Pogledali smo 'Dobro došli u Wrexham': Dva glumca uspjela vratiti nadu u gradić u Walesu

OCJENA 8,5/10

(Hulu)

Dva tipa iz Hollywooda, koja ne znaju baš ništa o nogometu, odluče kupiti nogometni klub u državi o kojoj također ništa ne znaju. I to klub koji igra ispod 'profesionalne' razine. U petom razredu engleskog nogometa... Zašto? Eto zato, odgovor je koji bi vam vjerojatno i danas dao dvojac Ryan Reynolds i Rob McElhenney. E da, ovaj dvojac nije se ni poznavao uživo kad su odlučili kupiti Wrexham. McElhenney, kojeg znamo iz hit-serije 'It’s Always Sunny in Philadelphia', odlučio je 'ući' u Wrexham, ali bio je 'kratak' s novcem. Pa se nekako dosjetio Deadpoola, kojemu je tu zvučalo kao jako dobra ideja...

Tri godine i tisuću ludih anegdota poslije postali su ponajbolji prijatelji. Koji su uspjeli vratiti nadu u Wrexham, grad u Walesu koji je desetljećima propadao... Ovaj dokumentarac, koji prati uspone i padove velškoga nogometnoga kluba, postao je pravi hit kod ljubitelja nogometa, ali i kod onih koji o nogometu, baš kao vlasnici Wrexhama, nemaju pojma. Jer u epizodama ćete vidjeti jako malo čiste nogometne igre.

storyeditor/2024-06-25/5d60cb5d-6680-434d-80cb-52e19ee7d0f0_car_4x3.jpg | Foto: PROMO

U njemu pratimo dvojac iz Hollywooda koji se muči s razumijevanjem ofsajda, tu su i igrači koji krpaju kraj s krajem, plaće su tu male, tu je i simpatično-psihotični vlasnik puba koji se nalazi u sklopu stadiona, bakice koje bi sve dale da opet vide Wrexham na starim putevima slave... Zapravo, ovo je dokumentarac o jednom gradu, o društvu. Kojemu se posrećilo. Nećemo vam sad spojlati ako se odlučite za gledanje, ali Wrexham iz 2021. i Wrexham danas nisu više isti grad. Uspon nogometnoga kluba donio je i nova ulaganja u grad, a slavni vlasnici privlače turiste iz cijelog svijeta. Pa je sad normalno da bivši petoligaš ima fan klub u Brazilu i da članovi tog fan kluba prijeđu desetke tisuća kilometara kako bi gledali ispodprosječan nogomet uz tmurno vrijeme... Eto, to je nekako postalo ljudima primamljivije od plaža Rio de Janeira...

Treća sezona dokumentarca završena je sredinom lipnja 2024., iduća nam stiže sredinom 2025. A Rob i Ryan imaju velike planove. Cilj im je pogurati klub sve do najvišeg razreda engleskog nogometa, do Premiershipa. Zvuči nemoguće, ali prošle sezone je u Premiershipu nastupao Luton, klub koji je donedavno bio u istoj poziciji kao Wrexham. A oni nisu imali holivudske face kao zaštitna lica i izvor financija... U Wrexham su dva glumca 'ulupala' milijune i milijune dolara, ali za tim apsolutno ne žale. Iz Sjeverne Amerike stigli su u Europu gdje se na sport drukčije gleda, gdje nije sve komercijalizirano, pogotovo u 5. ligi u kojoj nalazimo klub u 1. sezoni 'Welcome to Wrexhama'. 'Ovo je putovanje života i jako je zabavno', poručuje holivudski duo... Možda jednog dana odluče kupiti i nekoga našeg niželigaša. Pa za nekoliko godina gledamo i 'Welcome to Kamen Ingrad'. Tko zna...