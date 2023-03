Pogledali smo favorite Oscara: 'Bit će sigurno iznenađenja'

Četiri godine nakon što je prvi film koji nije snimljen na engleskom jeziku, južnokorejski "Parazit" Bong Joon-hoa, osvojio Oscara za najbolji film, čini se da je ove godine premoćni kandidat za tu nagradu američko-azijski hibrid "Sve u isto vrijeme" ("Everything Everywhere All at Once") dvojice redatelja, Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, poznatih po zajedničkom imenu Danijeli (Daniels), snimljen na jednom engleskom i dva kineska jezika, mandarinskom i kantonskom, ali ovog puta u čistokrvnoj američkoj produkciji. Dva multietnička američka Danijela, jedan kineskog, drugi njemačko-engleskog podrijetla, kao da pod američkim stijegom ujedinjuju planetarnu raznolikost suvremenog filma, razapetog između komercijalnog i umjetničkog, blockbusterskog i festivalskog filma namijenjenog multipleksima i filma za art kina.