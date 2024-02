Pogledali smo film Ferrari: Ovo je film o osobi i velikoj tragediji

Ocjena: 7/10

Film “Vrućina” Michaela Manna ostat će upamćen kao film s jednom od najuzbudljivijih scena pljački banaka u povijesti kinematografije. Akcija, akcija i akcija. Dodate li tome Ferrari, simbol moći i prestiža, očekujete film u kojem se noga ne spušta s papučice gasa. No ovdje nije o tome riječ. Od ideje do realizacije filma “Ferrari”, koji igra u hrvatskim kinima, trebalo je deset godina, izbor glavnoga glumca također se mijenjao od Christiana Balea, koji je bio prvi izbor, preko Hugha Jackmana, da bi na kraju pripao Adamu Driveru. Već u prvoj sceni, kad se vremešni Enzo Ferrari budi u krevetu pokraj ljubavnice, jasno je o čemu je riječ.

Umjesto u skupocjeni i brzi, Enzo sjeda u tromi i vremešni automobil, koji bi više pristajalo bračnom paru u mirovini. Radnja se odvija 1957. u teškim trenucima za Ferrari, nad glavom mu se nadvio bankrot, sve teže se nosi s konkurencijom i jedini izlaz vidi u nastupu na utrci Mille Miglia. I upravo se na toj utrci vidi redateljeva ruka. Tragedija u kojoj je život izgubilo devet ljudi zastrašujuće je svjedočanstvo vremena u kojem nije bilo nikakve zaštite za vozače ni gledatelje.

Foto: Lorenzo Sisti

Djeca, koja nevino stoje uz cestu, čekajući da mahnu vozaču, u sljedećem trenutku nalaze se pod kotačima. Trenuci čistog užasa kao dokaz u kakvim su se uvjetima vozile utrke. I dokaz da su vozači imali ulogu gladijatora. Ferrari je predstavljen kao lik kojeg život nije mazio. I istodobno kao beskrupulozan lik, preljubnik, čovjek koji godinama vodi dvostruki život. Na jednoj strani je ljubavnica Lina Lardi, koju glumi Shailene Woodley, na drugoj sjajna Penelope Cruz u ulozi supruge Laure.

Foto: Lorenzo Sisti

Lina je smirena, odmjerena, Laura sve suprotno. S Linom ima sina, za kojeg nitko ne zna, s Laurom je izgubio sina, čiji grob posjećuje svaki dan. I upravo taj gubitak djeteta, sina Dina koji je preminuo od posljedica Duchenneove mišićne distrofije, razvija snažne emocije bijesa kod Enza i Laure. Njihov ljubavni odnos davno je narušen upravo zbog te tragedije, koja ih je zauvijek razdvojila. Ferrari je u svijetu brzine i luksuza poznat kao brend, najmanje kao osoba. I to je ono što je Mann u ovom filmu želio postići, Ferrari kao arogantan lik, a istodobno sjajan analitičar, organizator koji zna svaku poru automobilističke industrije. I stoga očekujete li utrke i raskoš Monte Carla, brzinu kao što se vozi u Interlagosu, odmah zaboravite.

Foto: Lorenzo Sisti

Ovdje se radi o drami, privatnom i poslovnom životu Enza Ferrarija. O čovjeku koji je žonglirao između, kako legenda kaže, stotine djevojaka i spašavanju poslovnog carstva, koje je u godini u kojoj se odvija film došlo na rub propasti. Mannu svaka čast za scenu do koje se film dugo probija, a to je tragedija u toj čuvenoj utrci Mille Miglia. Scena koja vas trgne iz sjedala. Ipak, poznavajući Manna, očekivali smo malo bržu radnju - s obzirom na to da je riječ o Ferrariju, da će biti adrenalinska vožnja kroz film. Očito Mann nije stisnuo papučicu gasa do kraja.