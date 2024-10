Pogledali smo Netflixovu seriju 'Nobody wants this': Moderna je to saga o zabranjenoj ljubavi

OCJENA: 7,5/10

(Netflix)

Lagana, mozak na pašu, romantična komedija koja neće izazvati vulkanske provale smijeha, ali će većini gledatelja tijekom cijele sezone titrati smiješak na licu. Uvjetno rečeno (vrlo uvjetno rečeno) radnja se vrti oko ljubavne priče američke podcasterice i američkog rabina te nevolja koje im okolina stvara s obzirom na to da bi se rabin ipak trebao oženiti djevojkom iz plemena Izraelova, a prilično agnostička Amerikanka pojma nema o židovskim običajima. Ali, eto, prava ljubav prebrodit će sve prepreke, a kako ne bi benigne sarkazme i ironije te poneku situaciju iz komedije zabune. Sve u svemu, pametna, ležerna, solidno napisana i dobro odglumljena serija. Ali teško da će je itko pogledati dva puta.

Foto: PROMO

Dakle, on je rabin, druga generacija Amerikanaca, čiji su roditelji emigrirali iz Sovjetskog Saveza, ona je plavokosa Amerikanka nesretna u ljubavi i vezama, o čemu priča sa sestrom, također plavom Amerikankom, u uspješnom podcastu. Čovjek bi se tu upitao zašto bi taj podcast bio uspješan - cure ni po čemu nisu osobito zanimljive niti imaju neka posebna znanja, osim što laprdaju o vlastitim ljubavnim i seksualnim iskustvima, uključujući i to što je poželjeno, a što nepoželjno pri upotrebi dilda. Ali, dobro, svaka roba nađe kupca, pogotovo u bogatoj Americi, pa ajde, možda bi takav podcast (a vjerujem da ih u SAD-u ima barem nekoliko tisuća) bio uspješan.

On je, reklo bi se, iz prilično tradicionalne, ali ne i ortodoksne, židovske obitelji koja očekuje da se, kako to priliči, oženi djevojkom iz sličnog miljea. Da ne bude zabune, drama oko ljubavne veze između pripadnika dviju različitih religija nije osobito visokog intenziteta. Dapače, taj dio je prilično neuvjerljiv, pogotovo u kozmopolitskom LA-u. Serija eksploatira određene stereotipe, ali čini to na prilično ležeran i relativno duhovit način, ne pretjerujući niti inzistirajući na tezi o “zabranjenoj ljubavi” jer ona to sigurno i nije.

Ono što je u seriji ustvari najbolje jest ta okolina koja na različite načine reagira na njihovu vezu te sporedni likovi - njezina sestra, njegov brat i njegova supruga, njegovi roditelji, njezina majka. Svi ti likovi su ustvari nositelji komedije u seriji i prilično su dobro napisani i odglumljeni.

Ustvari, kao što to često biva, mnogo su bolji od glavnih likova koji su prilično plošni, stereotipni i njihovi dijalozi su isforsirano duhoviti, dok je većina dijaloga sporednih likova stvarno vrckava i dobro napisana i što je, još bitnije, uvjerljiva. Iako, uvjerljivost treba uzeti s dozom skepse - svi oni su cool i ležerni i mogu ispaliti duhovitost u bilo kojem trenutku, nitko od njih nema neki egzistencijalni niti bilo kakav drugi problem, ukratko svi njihovi problemi i rješenja su problemi i rješenja iz bogatog svijeta koji, ustvari, nikakvih problema i nema. Osim da nađe srodnu dušu.