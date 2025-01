Pogledali smo 'Rivals': Ispunit će fantazije svakoga gledatelja

OCJENA: 7/10

(Disney +)

Britanska serija “Suparnici” (“Rivals”) snimljena je prema drugom od jedanaest romana ciklusa “Kronika grofovije Rutshire” engleske spisateljice Jilly Cooper, koja ima plemićku titulu “dame” i dobitnica je triju visokih kraljevskih odličja. Časnica je Reda Britanskog Carstva za zasluge u književnosti, zapovjednica Reda Britanskog Carstva, ponovno za zasluge u književnosti, ali ovog puta i za dobrotvorni rad, te na kraju Dama Zapovjednica Reda Britanskog Carstva, treći put za zasluge u književnosti i drugi put za dobrotvorni rad. Sve njezine titule u skladu su s otmjenim, bogatim i moćnim junacima njezinih romana u kojima se sve zbiva u privlačnom svijetu engleskoga visokog staleža.

Rutshire je izmišljena grofovija puna dvoraca, palača, velikih imanja i bogataša koji vrijeme ubijaju baveći se konjičkim sportovima poput preponskog jahanja i pola, no najviše su posvećeni ljubavnim i seksualnim pustolovinama s mnogo skandala i medijske pozornosti. Dama Jilly Cooper cijenjena je kao pisac i popularna zbog privlačnog svijeta njezinih priča i provokativnog seksa koji i u Disneyevoj seriji eksplodira od prvoga kadra prve epizode u kojemu gledamo golu stražnjicu jednog od dvojice glavnih junaka i suparnika, otmjenog plemića stare loze, Ruperta Campbella-Blacka (Alex Hassell) u toaletu Concordea s partnericom, uz nadzvučnu brzinu zrakoplova i prasak otvaranja šampanjca. Može li serija početi izazovnije i bezobraznije, k tome Disneyeva?

Foto: Disney

Rupertov suparnik, narcisoidni, ambiciozni i zavidni skorojević, lord Tony Baddingham (David Tennant), mora se truditi da serija bude izazovnija i bezobraznija od njezine prve epizode jer potječe iz nižeg staleža od Ruperta. Plemićki položaj jamči mu njegova neugledna, sredovječna, introvertirana žena, lady Monica (Claire Rushbrook). Ona zna da joj je nevjeran i to s ljubavlju podnosi, sretna što ga ima, a on zna da ona zna kakav je, ništa joj ne mora tajiti i spokojan je u njihovu krotkom, snošljivom i skladnom braku. Tony je vlasnik komercijalne televizije Corinium i skuplja najbolje ljude za najkomercijalniji program. Prva je njegova glavna urednica, atraktivna američka producentica Cameron Cook (Nafessa Williams), koja mu je ujedno trofejna ljubavnica, čega je ona svjesna, no kako je poput njega premazana svim mastima, podnosi taj položaj jer joj jamči unosan posao i daje moć i ugled u društvu.

Tonyjeva najnovija akvizicija je bivši BBC-jev novinar Declan O’Hara (Aidan Turner), temperamentni Irac koji je postao televizijska zvijezda zahvaljujući otkrivanju skandala uglednih ljudi. On je sad najpopularniji voditelj svoga showa na Tonyjevoj televiziji, a kako je ambiciozni radoholičar, zanemaruje svoju ženu Maud (Victoria Smurfit) koja je zbog njegove karijere žrtvovala svoju glumačku i sada zbog toga pati. Declanova žrtva je i njegova skromna i marljiva kći Agatha zvana Taggie (Bella Maclean) koja se zaljubila u Ruperta, notornog ženskara koji u njoj otkriva divnu osobu, no ne upušta se u vezu jer je to obećao njezinu ocu Declanu, s kojim se sprijateljio.

Tony ne može ni u čemu nadmašiti Ruperta koji je bivši olimpijski prvak u preponskom jahanju, medijska zvijezda bezbroj ljubavnih pustolovina i ministar sporta u vladi Margaret Thatcher. Da za Tonyja sve skupa bude još gore, nakon jednog sukoba napušta ga Declan, koji s Rupertom i jednim biznismenom osnuje suparničku televiziju Venturer i natječe se preuzeti regionalnu franšizu od Tonyjeva Coriniuma. Ako izgubi svoju televiziju, Tonyju neće ostati ništa i on se, ne birajući sredstva, grčevito bori zadržati licencu.

“Suparnike” je najbolje opisala Georgia Tennant, žena jednog od dvojice glavnih glumaca, Davida Tennanta, koja je rekla da se nada da će serija ispuniti fantazije svakoga gledatelja, i to onako kako su romani Jilly Cooper ispunili njezine.

“To je točno ono što ovoj zemlji treba”, istaknula je i nastavila: “Cijela jedna generacija žena potiho se nada i raduje što će romani postati televizijska serija.” “Suparnicima” bi se trebali radovati i muškarci jer ne laska samo ženskim žudnjama nego i muškim. I to u bogatom i moćnom svijetu nedostupnom običnim smrtnicima. Sve je u ovoj seriji prenaglašeno, preglasno i prestrastveno. To je njezina vrlina i ujedno slabost, zbog čega se prosječan gledatelj koji se nauživao hedonizma “Suparnika” na kraju može upitati postoji li uopće takav bezobrazno privlačan svijet.