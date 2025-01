Pogledali smo Netflixovu seriju 'Squid Game': Srećom, druga sezona nije ‘ubila’ ugled prve

OCJENA: 7,5/10

(Netflix)

Prva sezona “Squid Gamea” prije tri godine zavladala je svjetskim ekranima izazvavši pravu senzaciju i kod gledatelja i kod kritičara. Inovativna, kritična, napeta, crna, pametna i vrlo, vrlo dobro napisana korejska serija (donekle pogonjena i velikim uspjehom odličnoga korejskog Oscarima nagrađenog filma “Parazit” snimljenog dvije godine prije) postigla je enormni i, rekao bih, pomalo neočekivani uspjeh te je bilo samo pitanje vremena kad će se snimiti i prikazati druga sezona.

Vjerojatno nitko nije očekivao da će druga sezona nadmašiti prvu, malo tko je očekivao da će joj biti al pari, a mnogi su, poput mene, strahovali da će biti teško razočaranje koje će “ubiti” i ugled prve sezone. Srećom, to se nije dogodilo, druga sezona “Squid Gamea” je vrlo dobra. Što je, ustvari, veliki uspjeh. Ali daleko je to od inovativnosti, kritičnosti i originalnosti prve sezone.

S druge strane, cijela ekipa - od scenarista do glumaca - napravila je dobar posao u okvirima svojih mogućnosti, nisu uništili ugled prve sezone niti su previše pametovali da je nadmaše. Jednostavno su snimili solidan, pa čak i vrlo dobar, nastavak, koji je i više nego gledljiv. A to je danas u vremenima kopija kopijinih kopija, i više nego uspjeh.

S publikom se ne valja raspravljati - ako nešto voli, isporuči joj upravo to. Ta maksima uopće nije loša, ali je s vremenom postala toliko nakaradna da se štancaju nastavci, prednastavci, spin-offovi svega i svačeg te vrlo često bez zrnca pameti i vjerodostojnosti. Gotovo pa svi streaming kanali prepuni su takvih serija koje malo vrijede i često ubijaju ugled originala (kako serija, tako i filmova, pa i, ne daj bože, knjiga prema kojima su nastale).

Teško je bilo očekivati da će veliki hit poput “Squid Gamea” ostati bez nove sezone, ali je na nju, srećom, trebalo čekati tri godine. Velim, srećom, jer se u međuvremenu stišala slava prve sezone, a scenaristima i glumcima ostavljeno je dovoljno vremena da ne naprave nepromišljene gluposti i naprave nekakvu na brzaka sklepanu lakrdiju da bi se zaradio pokoji dolar više.

Možda bi bilo zanimljivije da su se autori odlučili za neki prednastavak - kako su “igre” uopće nastale - ali pretpostavljam da je to bilo produkcijski prezahtjevno.

Odlučili su se da rade klasičnu drugu sezonu, vjerujem, pretpostavljajući da originalnost prve sezone ne mogu nadmašiti. I dobro je da se nisu ni trudili da je nadmaše. Već su jednostavno odlučili ispričati priču o tome što je bilo poslije, odnosno ponovno dovesti pobjednika “igara” - koji novac zarađen na igrama troši da bi pronašao i uništio igru i njezine organizatore - na novu igru.

I to vrlo dobro funkcionira, jednom već izgrađeni svijet nije pretjerano nadograđivan nego se fokusiralo na, donekle, istu priču i dramaturgiju, koja je sada motivirana nečim poput osvete ili potrage za pravdom. Bio je to prilično sklizak teren, ali su ga scenaristi, glumci i redatelji uspjeli pretrčati bez previše padova.

Daleko od toga da će se serija gledati bez daha, poput prve sezone, da će gledatelji odgađati odlazak na spavanje kako bi u jednom vikendu ili u nekoliko dana odgledali cijelu sezonu, kao što je to bio slučaj s prvom sezonom, ali neće se ni razočarati niti osjećati prevarenima.

Sve je to solidno odrađeno, pa čak i ponavljanja igara, poneko ponavljanje u karakterizaciji (novih) likova. A velim, s obzirom na originalnost prve sezone, to nije bilo nimalo lako napraviti. Iako ne vjerujem da ima mnogo ljudi koji nisu odgledali prvu sezonu, druga sezona može se pratiti čak i ako prva nije odgledana.

Ali ipak to ne bih preporučio, dapače, obožavateljima bih preporučio da prije gledanja druge sezone pogledaju završnu epizodu ili dvije iz prve sezone. Sve u svemu, više nego vrlo dobra druga sezona, iako, moram priznati, već me strah kako bi sve to moglo biti upropašteno trećom sezonom koja je već najavljena.