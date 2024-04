Pogledali smo seriju 'Crooks': Treba oprostiti slabiji završetak

OCJENA: 7,5/10 (Netflix)

Iznimno zabavna njemačka kriminalistička serija s jako dobro okarakteriziranim likovima iz europskog podzemlja koja, nažalost, u posljednjim epizodama popušta lakim i pomalo glupim, nadasve naivnim, rješenjima. Ali veći dio serije je, zahvaljujući dobrim likovima i dobro izabranim glumcima, više nego dobar i jako zabavan, pa nije grijeh oprostiti prtljanciju u zadnje dvije epizode. Točnije rečeno, serija bi bila bolja da je koju epizodu kraća.

Charly Marković je berlinski bravar za hitne intervencije, bivši provalnik, kojeg srpska (u seriji kažu srpska, iako bi po govoru i imenima trebala biti crnogorska) angažira za posljednji posao, a to je da provali u sef arapske mafije, po nalogu bečke mafije, koja se želi dokopati vrijednog zlatnika za rusku mafiju. I, naravno, sve pođe u krivo. Face i ambijent su odlični, osobito onaj bečki, a već i samo prezime glavnog lika - Marković - sugerira na čuvenu aferu Marković s kraja 60-ih godina u Francuskoj (bila je to velika afera u koju su bili umiješani Alain Delon, francuska tajna služba, korzikanska mafija, koja ustvari nikad nije bila do kraja razriješena).

Foto: imdb

Ne znam koliko je to bio motiv piscima serije, ali u finišu serije glavni likovi su u Marseilleu u sukobu s korzikanskom mafijom, ali ne vjerujem da je izbor imena slučajan. Velim, serija je zabavna i ako se oproste neka naivna rješenja, jako dobro napisana, ono što bi mogao biti problem jest to što su kriminalci Srbi ili Crnogorci, Arapi, Rusi, Alžirci, Korzikanci te eto neki tamo Austrijanci s dna kace. Pa nije valjda da u cijeloj Njemačkoj i Francuskoj nema Nijemaca i Francuza koji se bave kriminalom nego samo auslanderi? Iako je sam lik Charyja Markovića pomalo klišeiziran - dobar loš momak koji pokušava izvući sam sebe i svoju obitelj od vlastite mračne prošlosti - tako je dobro napisan da svi ti klišeji nekako imaju smisla. On pomalo podsjeća na francuske gangstere i engleske gangstere iz filmova 60-ih i 70-ih.

No još bolje i originalnije napisan je lik Josefa, austrijskoga gangstera, vozača, dobroćudnog i šutljivog debeljuce, koji je ustvari sposobniji i pametniji, a bogme i karakterno bolji, od većine svojih šefova i kompanjona. Odnos ovo dvoje likova ustvari nosi čitavu seriji i taj odnos - od suparništva do iskrenog prijateljstva, jako dobro napisan - nosi čitavu seriju. Seriji treba oprostiti poneku naivnost i slabiji završetak i odlična je za jedan vikend dobre zabave.

storyeditor/2024-04-24/Untitled-design-84-1.jpg | Foto: Netflix