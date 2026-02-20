Pogledali smo seriju 'Odvjetnik iz Lincolna': Mickey Haller ima najopasniji slučaj dosad...

Odvjetnik iz Lincolna, 4. sezona/NETFLIX

OCJENA: 9/10

Četvrta sezona “Odvjetnika iz Lincolna” (“The Lincoln Lawyer”) bolja je od bilo koje premijerne ili novosezonske serije na Netflixu i ostalim mrežnim strujašima te nije čudo da je hit u svijetu i u Hrvatskoj. Jednako je dobra kao i prve tri sezone, možda i bolja, što znači puna života, neodoljivih karaktera, humora i dijaloga koje kao da su napisali najbolji holivudski scenaristi tridesetih i četrdesetih godina. Ima junaka koji je, kao i serija, odmjeren i strpljiv, k tome pažljiv, suosjećajan, poduzetan, inteligentan te uvijek ima vremena za svakog u svome privatnom i profesionalnom krugu. Ne znam nijednu noviju seriju koja tako prirodno, elegantno, nenametljivo i vješto spaja i smjenjuje privatno i profesionalno kao što to uspijeva autorima “Odvjetnika iz Lincolna”.

Naslovni junak, kazneni odvjetnik i branitelj Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), nevjerojatan je lik. Potpuno je posvećen svom poslu, obrani optuženih, ali je isto tako potpuno dio života bližnjih, dviju bivših žena, kćeri, prijatelja i ljudi s kojima radi u svom odvjetničkom uredu. Mickey Haller spaja dva života u jedan, skladan i smiren, bez obzira na to s kakvim se odvjetničkim izazovima i nevoljama susreće. A u četvrtoj sezoni serije Mickey Haller ima nevolja u izobilju, i to već od prvih prizora prve epizode. Bez trendovske buke, bijesa, gromoglasne glazbe i vizualnih udica za gledatelje. Serija nigdje i nikamo ne žuri, a ide dvjesto na sat. Prizor smiren, priča u punoj brzini. Američkim žargonom, “cool & fast”.

Prošle je godine u Los Angelesu bilo 750 ubojstava, počinje svoju priču Mickey Haller, a on je, dodaje, optužen samo za jedno. Molim? Samo za jedno? Odvjetnik koji brani optužene za ubojstva je - ubojica? Tako tvrdi policija. I što mu preostaje? Da brani sam sebe. On je u četvrtoj sezoni sam svoj majstor, odvjetnik i ubojica. Savršena uloga. Dva lica jednog čovjeka. Mi znamo da Mickey nije ubio varalicu i kradljivca Sama Scalesa (Christopher Thornton), čije je truplo jedan pokvareni i korumpirani policajac “našao” u prtljažniku Mickeyeva oldtimera Lincoln. Truplo mu je očito podmetnuto, no tko je to napravio i zašto, doznat ćemo tek na kraju.

Mickey je na sudu i sad se pojavljuje zlikovac pravde i zakona, antipatična i podla tužiteljica, Dana Berg (savršeno neodoljiva Constance Zimmer, jedna od najboljih uloga u seriji), poznata po nadimku “Dana Smrtna Kazna”, koja toliko mrzi Mickeya zbog toga što je u prošlosti gubila smrtne kazne optuženih koje joj je on obranio i tako ih spasio, da psuje čim ga vidi i ima izraz spodobe koja mrzi cijeli svijet. Ne birajući sredstva, ona će dati sve od sebe da na sudu uspije i svojom osudom ubije Mickeya. A brane ga njegove dvije najodanije prijateljice, bivše žene koje u imeniku svog mobitela ima pod nazivima “Prva žena” i “Druga žena”.

Prva, Maggie (Neve Campbell), živi s njihovom kćeri, Hayley (Krista Warner), a druga, Lorna (Becki Newton), radi kao odvjetnica bez pravog iskustva u Mickeyevu uredu i udana je za njegova prijatelja i istražitelja, beskrajno simpatičnoga bivšeg bajkera Cisca (Angus Sampson). Mickeyevu odvjetničku “obitelj” upotpunjuje njegova bivša afroamerička gay vozačica Izzy (Jazz Raycole). Ona sad radi u uredu u koji povremeno dovodi svoju partnericu Grace (Gigi Zumbado), forenzičku videoanalitičarku koja razotkriva policijska i FBI-eva podla digitalna kriminalna podmetanja Mickeyu. U seriji nema čega nema, a sve je pregledno i jasno, napeto bez bildanja te toliko zanimljivo da imate želju doslovno ući u taj svijet i družiti se s licima s kojima ste se, ne pretjerujem, sprijateljili.



Za svijet ove vrhunske sudske drame najzaslužniji je pisac Michael Connelly, koji je do danas napisao osam romana o Mickeyu Halleru. Connelly je jedan od najboljih pisaca kriminalističkih romana na svijetu s više od 70 milijuna prodanih knjiga. Seriju je prema njegovim romanima stvorio David E. Kelly, bivši odvjetnik, producent i scenarist mnogih serija. Razvio ju je i dramaturški satkao redatelj, producent i pisac Ted Humphrey, a njegov je rad od druge sezone preuzela scenaristica i producentica Dailyn Rodriguez. Peta sezona “Odvjetnika iz Lincolna” već je u produkciji, a s obzirom na to da je svaka snimljena prema jednom Connellyjevu romanu, možemo idućih godina očekivati još četiri nove sezone. Barem.