'Proveo sam 14 sati u lijesu na setu': Zvijezda serije 'Umbrella Academy' otkrio detalje iz serije

Obožavatelji Netflixove hit serije 'The Umbrella Academy' napokon su došli na svoje jer je na streaming platformu stigla nova, četvrta, a ujedno i posljednja sezona serije.

Gledatelje očekuje šest novih epizoda u kojima će pratiti avanture braće i sestara Hargreeves kako se ponovno ujedinjuju u epskoj potrazi za sprječavanjem globalne katastrofe.

Premiere for the television series "The Umbrella Academy", in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Glumačku postavu čine Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya i Colm Feore, a pridružit će im se Nick Offerman, Megan Mullally i David Cross.

Robert Sheehan koji je utjelovio humorističnog hedonista Klausa Hargreevesa, progovorio je o svom teškom posljednjem danu snimanja, navodi Mirror. Naime, tijekom posljednjeg dana snimanja bio je živ zakopan 14 sati.

Premiere for the television series "The Umbrella Academy", in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- To je bio dan bez kraja jer sam bio u lijesu iz kojeg nisam izlazio 14 sati i morao se pretvarati da sam živ zakopan - rekao je glumac.

Serija je premijeru na Netflixu doživjela 2019. godine, a radi se o adaptaciji stripova Gerarda Waya.

