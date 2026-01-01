Pogledali ste Stranger Things do kraja, i što sad? Ne tražite dalje, možda vam se ove serije svide!

Serija "Stranger Things" braće Duffer postala je kulturni fenomen gotovo preko noći, osvojivši publiku mješavinom nostalgije za 80-ima, znanstvene fantastike i elemenata horora. Serija je trajala gotovo 10 godina, a peta i posljednja sezona izašla je u nekoliko dijelova. Prvi dio, sastavljen od četiri epizode, izašao je krajem studenog. Drugi dio, odnosno tri nove sezone, su fanovi u Hrvatskoj mogli gledati od 26. prosinca, a posljednja epizoda na Netflix je došla 1. siječnja.

Ako ste jedni od onih koji ne znaju što bi gledali nakon što odgledate seriju do kraja - ne morate tražiti dalje. Svijet streaming servisa nudi pregršt serija koje dijele slične elemente, bilo da se radi o misterijama, tinejdžerskim herojima ili nadnaravnim silama.

Mračnije i kompleksnije misterije

Ako su vas u "Stranger Thingsu" najviše privukle misterije i zagonetke koje sežu dublje nego što se na prvu čini, ove serije su idealan izbor.

Dark

Često opisivana kao njemački i znatno mračniji "Stranger Things", serija Dark je apsolutni dragulj za ljubitelje zamršenih priča. Radnja je smještena u mali njemački grad Winden, gdje nestanak djeteta pokreće lavinu događaja koji otkrivaju kompleksnu mrežu putovanja kroz vrijeme, obiteljskih tajni i mračnih zavjera koje se protežu kroz tri generacije. Iako dijeli početnu premisu nestalog djeteta, "Dark" je intelektualno zahtjevnija i složenija priča koja će vas natjerati da crtate obiteljska stabla i vremenske linije, ali na kraju nudi nevjerojatno zadovoljavajuć rasplet.

Twin Peaks

Bez kultne serije Davida Lyncha vjerojatno ne bi bilo ni "Stranger Thingsa". Twin Peaks je postavio temelje za žanr misterije u malom gradu. Ubojstvo maturantice Laure Palmer dovodi ekscentričnog FBI agenta Dalea Coopera u naizgled idiličan gradić, ispod čije se površine kriju nadnaravne sile, bizarne vizije i podzemni svjetovi. Serija majstorski spaja elemente sapunice, horora i humora, stvarajući jedinstvenu i nezaboravnu atmosferu.

Foto: Twin Peaks

Mladi heroji i nadnaravne moći

Jedan od ključnih elemenata uspjeha "Stranger Thingsa" su njegovi mladi protagonisti koji se hrabro suočavaju s čudovištima. Ako volite priče o odrastanju s nadnaravnim preokretom, ne tražite dalje.

Locke & Key

Temeljena na popularnom stripu, serija Locke & Key prati obitelj koja se nakon tragične smrti oca seli u staru obiteljsku kuću. Uskoro otkrivaju da je kuća puna čarobnih ključeva koji otključavaju nevjerojatne moći, ali i privlače zle sile koje ih žele za sebe. Serija, baš kao i "Stranger Things", uspješno balansira između obiteljske drame, tinejdžerskih problema i borbe protiv zla.

I Am Not Okay With This

Ako vam se svidio lik Eleven i njezina borba s moćima, svidjet će vam se i Sydney. Ova 17-godišnjakinja iz malog grada u Pennsylvaniji nosi se sa smrću oca, problematičnim odnosom s majkom i otkrivanjem vlastite seksualnosti. Kao da to nije dovoljno, njezine frustracije počinju se manifestirati u obliku nekontroliranih telekinetičkih moći. Serija je duhovita, dirljiva i prožeta estetikom 80-ih.

The Umbrella Academy

Što je univerzalnije od disfunkcionalne obitelji koja se mora ujediniti kako bi spasila svijet? The Umbrella Academy prati otuđenu braću i sestre s nadnaravnim moćima koji se ponovno okupljaju nakon očeve smrti. Serija je prepuna sarkastičnog dijaloga, impresivnih vizualnih efekata i fantastičnog soundtracka, svega onoga što volimo i kod "Stranger Thingsa". Možete je pronaći na platformi Netflix.

Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

Horor, zombiji i preživljavanje

Za one koji najviše uživaju u napetim scenama borbe protiv čudovišta iz druge dimenzije, ove serije nude sličnu dozu adrenalina.

All of Us Are Dead

Što se dogodi kada srednja škola postane epicentar zombi apokalipse? Ova južnokorejska znanstveno-fantastična serija stavlja skupinu učenika u središte smrtonosne krize. Odsječeni od svijeta i bez pomoći odraslih, moraju se osloniti jedni na druge kako bi preživjeli. Baš kao i ekipa iz Hawkinsa, ovi tinejdžeri suočavaju se s nezamislivim užasima dok se bore za život.

Kingdom

Ako mislite da ste vidjeli sve što se tiče zombija, razmislite ponovno. Kingdom je povijesni horor smješten u Koreju u 17. stoljeću, gdje se krunski princ bori protiv političkih zavjera i misteriozne kuge koja mrtve pretvara u krvožedna čudovišta. Serija je hvaljena kao jedna od najboljih u zombi žanru, kombinirajući napetu akciju s intrigantnom povijesnom dramom.