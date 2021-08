Vlatka Pokos (51) objavila je crno-bijelu fotografiju na kojoj je pozirala sa sunčanim naočalama, a dežurni kritičari podboli su je jer još nema djece.

Odlučila mu je očitati bukvicu pa mu je odgovorila:

- Tipičan primitivni i prosti balkanski svjetonazor i komentar. Postoje, nažalost, i medicinski razlozi zašto neke žene nemaju djecu, iako ih žele. Vašem malom, mizogino/talibanskom mozgu to nije palo na pamet, zar ne? I ne, nismo manje vrijedne zato što nismo biološke majke.

Dodala je i kako je majčinstvo divno, ali nije jedini smisao postojanja žene. Podršku joj je, između ostalih, pružio i pjevač Jacques Houdek (40).

- Draga Vlatka, primitivce ne bumo nikad odgojili ni naučili. Nek si mu napisala, znaš da sam uvijek za to. Ali, on to nije shvatio, to ti je jasno? - našalio se i poslao joj puse.

Većina pratitelja složila se kako nema potrebe uopće trošiti riječi na ružne komentare i Vlatki poručili da se ne sekira oko nebitnih ljudi.