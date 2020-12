Smatra kako su kafi\u0107i, barovi i restorani \u017eari\u0161ta zaraze i da u to ne nema sumnje. Napisala je kako im je u Kanadi odavno ograni\u010den rad.

- Slu\u0161am ovo jadno cviljenje o tome da su kafi\u0107i smisao \u017eivota u Hrvatskoj i ne mogu do\u0107i s sebi. Ljudi umiru! Umiru u mukama, ne mogu disati.\u00a0Doista, zar je Hrvatska toliko jadna i povr\u0161na da ne mo\u017ee pre\u017eivjeti bez kafi\u0107a, pokazivanja i tra\u010danja? Mo\u017ee li jadnije? - o\u0161tro je napisala Pokos pa zaklju\u010dila:

-\u00a0Onima koji govore da 'ionako umiru stari' \u017eelim da ih tako tretiraju kad postanu stari. Jer sve nas to \u010deka.

Podsjetimo, Vlatka posljednje \u010detiri godine \u017eivi u Kanadi, to\u010dnije u Torontu. U Hrvatsku ne dolazi \u010desto.\u00a0Ondje je i diplomirala te je ujedno progla\u0161ena jednom od najboljih studentica na sveu\u010dili\u0161tu za ogla\u0161avanje i marketin\u0161ke komunikacije Sheridan.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Pokos o mjerama Stožera: 'Zar je Hrvatska toliko jadna da ne može bez kafića? Oni su žarišta'

Pjevačica i voditeljica smatra kako mjere Stožera djeluju u nastojanju da se smanji širenje korona virusa. Oštra je prema svima u Hrvatskoj koji se žale zbog zatvaranja kafića, jer smatra da je to potrebno

<p><strong>Vlatka Pokos</strong> (50) na društvenim se mrežama osvrnula na strože mjere koje je donio Stožer za suzbijanje pandemije u Hrvatskoj. Ujedno je prozvala ljude koji se žale na zatvaranje kafića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Gledam noćnu moru koja se odvija u mojoj domovini i to je ono čega sam se bojala. Ali mjere djeluju, živi dokaz je Kanada, koja ima tek nešto više oboljelih od Hrvatske, iako je deset puta veća - napisala je Vlatka. </p><p>Smatra kako su kafići, barovi i restorani žarišta zaraze i da u to ne nema sumnje. Napisala je kako im je u Kanadi odavno ograničen rad.</p><p>- Slušam ovo jadno cviljenje o tome da su kafići smisao života u Hrvatskoj i ne mogu doći s sebi. Ljudi umiru! Umiru u mukama, ne mogu disati. Doista, zar je Hrvatska toliko jadna i površna da ne može preživjeti bez kafića, pokazivanja i tračanja? Može li jadnije? - oštro je napisala Pokos pa zaključila:</p><p>- Onima koji govore da 'ionako umiru stari' želim da ih tako tretiraju kad postanu stari. Jer sve nas to čeka.</p><p>Podsjetimo, Vlatka posljednje četiri godine živi u Kanadi, točnije u Torontu. U Hrvatsku ne dolazi često. Ondje je i diplomirala te je ujedno proglašena jednom od najboljih studentica na sveučilištu za oglašavanje i marketinške komunikacije Sheridan.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>