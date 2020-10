Vlatka Pokos je napredovala, postala je poslovođa u Dioru

Poslodavci u ekskluzivnom butiku cijene što govori četiri jezika. Prvo je bila prodavačica, no uvidjeli su da je Vlatka sposobna za mnogo više i dali su joj da vodi prodaju

<p><strong>Vlatka Pokos </strong>(50) neće voditi ovogodišnji izbor za Miss i Mistera turizma, kao prijašnjih godina. Voditeljici i pjevačici to je bila prilika da posjeti Hrvatsku jer posljednje četiri godine živi u Torontu.</p><p>Zadnji put u domovini je bila lani u lipnju na krstarenju Jadranom, kad je radila na promotivnom videu Lijepe Naše za američku turističku agenciju. Pokos nam je otkrila da Hrvatsku planira posjetiti tek iduće godine ako to dopuste epidemiološke mjere.</p><p>Vlatka svejedno ne žali što neće voditi ovogodišnji izbor ljepote, na kojem je često svojim seksi odjevnim kombinacijama znala zasjeniti i misice, jer kaže da se sad bavi nekim drugim stvarima.</p><p>- Sad se bavim ozbiljnijim stvarima. Živim drugi život, a slava mi ne nedostaje, samo dobri prijatelji - rekla nam je Vlatka, koja je posljednje desetljeće intrigirala javnost svojim privatnim životom.</p><p>No upravo zbog toga napustila je domovinu i sreću potražila u Kanadi prije četiri godine. Ondje je i diplomirala te je ujedno proglašena jednom od najboljih studentica na sveučilištu za oglašavanje i marketinške komunikacije Sheridan. Diplomu je posvetila preminuloj baki Ljubici, koja ju je odgojila u Sokolovcu nedaleko od Zagreba.</p><p>Vlatka nije htjela otkriti čime se sad bavi jer promocija joj, kaže, ne treba. Ipak, kako doznajemo, voditeljica i pjevačica ima razloga za zadovoljstvo. Naime, kako se povjerila prijateljima, već neko vrijeme radi kao voditeljica prodaje u Dioru. Počela je kao prodavačica, no ubrzo su njeni poslodavci uvidjeli koliko je sposobna jer Vlatka tečno govori četiri jezika, pa su je unaprijedili.</p><p>Sreću u ljubavi još nije našla, no voditeljica i pjevačica ne odustaje.</p><p>- Vjerujem u energiju i bitno mi je da je muškarac zreo, šarmantan i inteligentan. Da je sportski tip i da živi aktivnim životom. To odmah znači da je fit i da dobro izgleda jer ja sam takva. Želim nekog tko je sličan meni. Mora biti zanimljiv i slojevit - rekla nam je svojedobno Vlatka.</p>