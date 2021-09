I nakon pet godina, Angelina Jolie (46) i Brad Pitt (57) još se nisu razveli. Naime, razvod su pokrenuli još 2016. godine, a i dalje se ne mogu dogovoriti oko skrbništva nad šestero djece koju imaju zajedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mogući razlozi prekida punili su tabloide godinama, kao i bitka za skrbništvo nad djecom. U posljednjih pet godina oboje su potrošili više od milijun dolara na brakorazvodnu parnicu.

Zajedno imaju šestero djece: Maddoxa (19), Paxa (17), Zaharu (16), Shiloh (14) i blizance Vivienne i Knoxa (12).

Maddox, Zahara i Pax su usvojeni iz Kambodže, Etiopije i Vijetnama, dok su Shiloh, Vivienne i Knox njihova biološka djeca.

Angelina već godinama pokušava dobiti potpuno skrbništvo nad djecom, no Brad se žestoko bori protiv toga.

Međutim, javnost su iznenadili nedavni dokumenti koji su se proširili medijima, a u kojima Angelina tvrdi da je Brad tijekom braka navodno bio zlostavljač.

Na sud je predala papire koji govore kako je spremna predočiti dokaze o tome da je Brad napao njihovog najstarijeg sina Maddoxa dok je obitelj bila na privatnom letu kući iz Francuske. Taj se napad navodno dogodio samo nekoliko dana prije nego je podnijela papire za razvod 2016. godine.

S druge strane, Brad poriče sve ove optužbe te i dalje zbog njih nije bio priveden niti mu je presuđeno na temelju tih optužbi.

- Razvela sam se zbog dobrobiti svoje obitelji. Bila je to prava odluka, a ja se nastavljam fokusirati na njih. Neki su odlučili iskoristiti moju šutnju, a djeca vide i čitaju laži koje se pišu o njima u medijima. No, trudim se stalno ih podsjećati da samo oni znaju koja je prava istina - otkrila je Angelina u intervjuu za Vogue.

Na kraju posljednjeg suđenja dodijeljeno im je zajedničko skrbništvo, a Jolie je odmah predala dokumentaciju Drugom kalifornijskom okružnom sudu u svrhu smjene suca Johna Ouderkirka s njihovog slučaja. Tvrdila je da je sučeva odluka nepravedna i da je odbio saslušati maloljetnu djecu i njihove želje u vezi skrbništva.

Tročlana komisija složila se s Jolie i diskvalificirala Ouderkirka. Navedeno je da je kršio "svoje etičke obaveze". Ouderkirk je obnašao dužnosti kao privremeni sudac i nije otkrio da ima poslovne poveznice s odvjetnicima Brada Pitta, a to je moglo utjecati na njegovu odluku.

- Činjenice se nisu promijenile. Postoji puno dokaza koji dokazuju kako je ovo najbolje za djecu. Nastavit ćemo raditi ono što je u skladu s time - rekao je Pittov glasnogovornik.

Anonimni izvor za People rekao je da Pitt misli da je ovo vrlo nezdravo i teško za djecu.

Od kada su se razišli, par je započeo i različite puteve u životu.

Brad se u potpunosti posvetio svojoj glumačkoj karijeri i tako glumio u 14 filmova i osvojio Oscara za svoju ulogu u 'Once Upon A Time In Hollywood' 2019. godine.

S druge strane, Angelina se neko vrijeme skrivala od javnosti, no vratila se glumi nekoliko godina nakon početka razvoda kada je glumila u filmu Maleficent 2, a i prošle godine kada je glumila u 'Come Away'.