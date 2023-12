Pola mjesta u finalu popunjeno: Još njih osam bori se za daljnje putovanje u 'Supertalentu'

Nakon što su kroz prve dvije polufinalne emisije prolaz u finale Supertalenta izborili pjevačica Chriztel Reneae Aceveda, akrobatkinja Vladyslava Kushnir, plesna skupina Force Celje, trbuhozborkinja Emina Bajtarević, akrobatkinja Karyna Zubal i pjevačica Ena Nižić, ostalo je još samo šest od ukupnih 12 mjesta u finalu najgledanijeg zabavnog showa.

Sve je spremno za treću polufinalnu emisiju u kojoj će ove nedjelje nastupiti osam polufinalista.

Na scenu se vraćaju najzabavnija braća koja su svojom energijom i pjesmom osvojila Majino srce i prvi ovogodišnji zlatni gumb. Oni su glazbena skupina Esteriore brothers koju čine šarmantna četiri brata – Mimmo, Amedeo, Piero i Gabriele – koji su publici i žiriju Supertalenta ostali upamćeni po nezaboravnoj energiji koju su donijeli na pozornicu.

Foto: Luka Dubroja

- Ne samo ja, nego svi mi zaslužujemo vidjeti vas opet - poručila im je nakon audicijskog nastupa Maja koju su u naručju ponijeli preko pozornice. Njihova je misija širenje ljubavi i pozitivne energije, a za finale ovi pjevači koji dolaze iz tradicionalne sicilijanske obitelji pripremaju splet talijanskih pjesama koji će razveseliti gledatelje.

Svoje glasnice za finale priprema i mlada 15-godišnja Međimurka Kiara Cenko koja je na audiciji s gledateljima podijelila priču o borbi s depresijom, a zatim oborila žiri s nogu izvedbom kultne pjesme 'I Will Always Love You'.

Foto: Nova Tv

- Za večerašnji i svaki idući nastup u tvom životu od mene imaš da - poručila joj je tada Martina, a hoće li Kiara u polufinalu izvedbom poznate pjesme izvođačice Loreen opravdati njezino povjerenje, tek ćemo doznati.

Foto: Nova Tv

Među pjevačkim talentima naći će se i simpatična 9-godišnjakinja Kim Sofia Krajačić koja je na audiciju došla na Martinin poziv. Unatoč velikoj tremi tijekom prvog nastupa, uz tatinu pratnju uspjela je osvojiti srca žirija i tako se našla u polufinalu gdje će izvesti kultnu pjesmu Elvisa Presleya.

U trećoj polufinalnoj epizodi nastupit će i Martinin zlatni gumb, 14-godišnji plesač Andi Ismaili kojemu je žiri predvidio svjetsku slavu.

Foto: Nova TV

- Vidimo se u polufinalu i, molim te, pripremi se i ponesi svoju strast, samopouzdanje, veselje i ostani ono što jesi - poručila mu je Martina nakon audicijskog nastupa, a ovaj mladi zaljubljenik u ples, koji dolazi iz malog mjesta u Makedoniji, s novim će nastupom još jednom dokazati da pripadnik male sredine itekako može uspjeti na velikoj sceni.

Među plesačima naći će se i članovi plesne skupine Jay Dance Studio koji su nakon audicijskog nastupa dobili brojne pohvale na račun plesne tehnike, energije i ujednačenosti. U ovom sastavu nastupaju tek dvije godine, a za polufinale pripremaju koreografiju uz ritmove popularnog Rihanninog megahita 'Umbrella'.

Foto: Luka Dubroja

Za polufinale kreativna 23-godišnjakinja Paula Šolc donosi kombinaciju zavodljivih plesnih pokreta i akrobatskih elemenata na svili. Spretnim plesom u zraku još je na audiciji fascinirala žiri, a jednoglasnom odlukom zavrijedila je prolazak u idući krug.

- Super mi je kako si gradirala svoj nastup, neustrašiva si, prekrasna si. Ovo je bila jedna od točaka koje bi baš sjedila i doma pred televizorom gledala s oduševljenjem - istaknula je Maja nakon njezinog prvog nastupa, a Paula će nadolazećom točkom pomaknuti granice i zamijeniti svilu nečime što će iznenaditi članove žirija.

Foto: Nova Tv

Plesni duo Crowd Control, kojeg čine Sanja Bonačić i Jan Hajsok, svojom su strašću prema plesu dogurali do polufinala gdje će izvesti novu koreografiju u svom jedinstvenom stilu. Kombinacija plesa, cirkusa i žongliranja ono je što njihov plesni izričaj čini posebnim, a kakvu će koreografiju izvesti u polufinalu, doznat ćemo u nedjelju.

Foto: Nova TV

Misteriozan i samozatajan Leon Domnik na pozornicu Supertalenta stigao je iz Zenice s ciljem da promijeni Martinino mišljenje o mađioničarima. Upravo mu je to i pošlo za rukom, a ona mu je poručila: Baš wow! Kako ovo volim, ti si senzacija i demantirao si sve što sam ja rekla o mađioničarima.

Leon je bez promišljanja dobio četiri prolazna glasa, a u polufinalu će izvesti novi trik s kojim će nastojati oduševiti žiri.