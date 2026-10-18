Pola stoljeća od 'Maratonca': Zbog ove scene gledatelji su se zgražali, bjesnili i zbog kraja

Dragi moj, zašto jednostavno ne pokušaš glumiti?, rečenica je koju je Laurence Olivier uputio Dustinu Hoffmanu nakon što je on zbog uloge u "Maratoncu" odlučio ostati budan tri dana kako bi što uvjerljivije odglumio iscrpljenost svoga lika. Prošlo je 50 godina od premijere kultnog trilera, a ta rečenica se i danas prepričava na glumačkim akademijama diljem svijeta.

- Olivier je to rekao s puno ironije, nije mislio tako kako je zvučalo - komentirao je Hoffman za Guardian puno godina kasnije te je opovrgnuo navode kojima se upućivalo da kolega misli kako ne zna glumiti.

- To je izvrstan primjer kako funkcioniraju mediji. Jer ja sam taj koji je ispričao tu priču! Ispričao sam je časopisu Time, a oni su je potpuno iskrivili - dodao je. Hoffman je zbog uloge izgubio sedam kilograma te je dnevno trčao po šest kilometara kako bi bio u boljoj formi za ulogu.



Film "Maratonac" napeti je triler redatelja Johna Schlesingera koji je ostavio dubok trag u povijesti sedme umjetnosti. Film s Dustinom Hoffmanom i Laurenceom Olivierom u glavnim ulogama postao je klasik žanra, ali i ostvarenje uz koje se vežu brojne zanimljivosti.

- Film govori o boli i njezinu podnošenju, o onome što svaki trkač mora izdržati. Moraš, slikovito rečeno, trčati kroz bol. Ona dolazi i prolazi - rekao je Schlesinger o filmu jednom prilikom. Redatelj je "Maratonca" doživio kao priliku da nakon umjetnički ambicioznih filmova snimi veliko, komercijalno ostvarenje.

- Svidjela mi se zamisao da snimim triler. Volim taj žanr. Ljudi su govorili: 'Bože, kakav pad! Zašto to radiš?'. Kritizirali su me zbog te odluke. Film je u Velikoj Britaniji dobio loše kritike, u Americi dobre, a na kraju je zaradio novac - istaknuo je.

Foto: PROMO



Priča prati Babea Levyja (Dustin Hoffman), studenta povijesti i strastvenog trkača koji se, nakon bratove smrti, neočekivano nađe usred opasne međunarodne zavjere povezane s nacističkim ratnim zločincem Christianom Szellom (Laurence Olivier) i dijamantima otetima žrtvama holokausta. Dok pokušava otkriti istinu, Babe postaje metom nemilosrdnih progonitelja, a njegova fizička izdržljivost i snalažljivost pretvaraju se u jedino oružje u borbi za preživljavanje.

Zanimljivo je da je "Maratonac" nastao prema istoimenom romanu Williama Goldmana iz 1974. godine, a filmska prava prodana su čak i prije nego što je knjiga objavljena. Goldman, koji je ujedno napisao scenarij, za prava i scenaristički rad dobio je, prema različitim izvorima, između 450.000 i 500.000 dolara, što je za ono vrijeme bio iznimno velik iznos.

Foto: Profimedia



Producent Robert Evans bio je toliko oduševljen rukopisom da ga je smatrao jednim od najboljih koje je pročitao nakon "Kuma". Vjerovao je da knjiga ima golem filmski potencijal, pod uvjetom da ga autori ne upropaste tijekom ekranizacije. Njegova se procjena pokazala točnom jer je "Maratonac" ostvario i komercijalni uspjeh i priznanje kritike. Goldman je, prema vlastitim riječima, napisao četiri verzije scenarija, no završetak filma nije ostao onakav kakvim ga je zamislio. U završnoj fazi produkcije angažirali su scenarista Roberta Townea, koji je prepravio rasplet. Goldman time nije bio nimalo zadovoljan, smatrajući da su izostavljena dva važna objašnjenja radnje.



U romanu Babe hladnokrvno ubija Szella u Central Parku, dok je filmska verzija drukčija: nacistički zločinac tijekom završnog sukoba pada na vlastito skriveno sječivo. Goldman je smatrao da takav završetak umanjuje snagu priče, no upravo je ta verzija ostala zapamćena među gledateljima. Objasnio je da se redatelji i producenti često upliću u scenarij, dok se rijetko tko usuđuje na isti način intervenirati u rad skladatelja ili snimatelja.

- Jedan od razloga zašto nema sretnih scenarista jest to što su okruženi ljudima koji misle da znaju pisati bolje od njih - rekao je Goldman u intervjuu iz serijala Screenwriters.

Foto: Profimedia

Jedan od najpoznatijih i najšokantnijih trenutaka filma je scena u kojoj Szell, bivši nacistički zubar, muči Babea stomatološkim instrumentima. Prizor je postao gotovo jednako slavan kao i film, a pitanje koje Szell postavlja svojoj žrtvi pretvorilo se u jednu od najprepoznatljivijih filmskih replika. Ipak, ono što je završilo u kinima bilo je znatno blaže od izvorno snimljenog materijala. Nakon prve uspješne pretpremijere, druga probna projekcija u San Franciscu izazvala je izrazito negativne reakcije na nasilje. Publika je pojedine prizore smatrala pretjerano brutalnima, zbog čega su Schlesinger i montažer Jim Clark odlučili ukloniti ili skratiti nekoliko scena.

Foto: Profimedia

Danas je teško zamisliti "Maratonca" bez Dustina Hoffmana, ali on nije bio prvi glumac kojeg je redatelj želio. Schlesinger je u glavnoj ulozi prvotno zamišljao Ala Pacina, dok je za glavnu žensku ulogu želio Julie Christie, no na kraju ju je dobila Marthe Keller. Laurence Olivier od početka je bio njegov izbor za Szella, a Roberta Shawa vidio je u ulozi Janewaya.

- Volim Dustina Hoffmana i iznimno ga cijenim. Sjajan je glumac, ali toliko je samokritičan da to ponekad postane zamorno - komentirao je Schlesinger u intervjuu za Washington Post. Unatoč javnoj predodžbi, Hoffman i Olivier su se tijekom snimanja filma jako zbližili te su bili u boljim odnosima nego što javnost misli.



- Bili smo iznimno bliski. Na kraju snimanja otišli smo na večeru, a on mi se pojavio na kućnom pragu s poklonom. Nikad to neću zaboraviti. Nikad - komentirao je Hoffman. Olivier je inače tijekom snimanja filma trpio bolove i uzimao lijekove, a ponekad je zbog njih imao poteškoća s pamćenjem teksta.

Foto: Profimedia



Snimanje je trajalo od listopada 1975. do veljače 1976., a odvijalo se u New Yorku, Parizu i Los Angelesu. Zanimljivo je da je jedina scenografija posebno izgrađena za film bila unutrašnjost objekta uz rezervoar u Central Parku, gdje se odvija završni obračun. Scenografija je bila toliko golema da je na prostoru studija Paramount zauzela čak dva filmska paviljona. Glazbu za "Maratonca" skladao je Michael Small, a redatelj je od njega tražio da pronađe zvuk koji će odgovarati temama boli i njezina podnošenja. "Maratonac" je važan i zbog tehničkih inovacija. Bio je među prvim dugometražnim filmovima u kojima su koristili tada novi sustav stabilizacije kamere Steadicam.

Foto: Profimedia



Olivierov Christian Szell nije bio izravni portret jedne povijesne osobe, ali njegov zastrašujući nadimak Bijeli anđeo bio je inspiriran Josefom Mengeleom, nacističkim liječnikom iz Auschwitza. Mengele je među logorašima bio poznat kao Anđeo smrti, a povezivalo ga se i s nazivom Bijeli anđeo zbog bijele odjeće koju je nosio tijekom selekcija zatočenika.

Laurence Olivier je za ulogu nacističkog zločinca Christiana Szella osvojio Zlatni globus za najboljega sporednoga glumca, a za istu je izvedbu nominiran i za Oscara. Film je dobio još četiri nominacije za Zlatni globus. Pola stoljeća nakon premijere film "Maratonac" ostaje jedan od najprepoznatljivijih trilera sedamdesetih godina.