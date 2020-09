Pola stoljeća od smrti glazbene legende njegov duh i dalje živi

Ikona rock'n'rolla i jedan od najvećih gitarista svih vremena na pozornici je bio eksplozivan i moćan, no iza kulisa bio je povučen i sramežljiv. Nakon teškog odrastanja, pronašao je spas u gitari.

<p>Rock legenda i virtuoz na gitari, <strong>Jimi Hendrix</strong> bio je istinski glazbeni inovator, čiji je utjecaj presudan na razvoj cijelog niza glazbenih žanrova. Nadahnuli su ga B.B. King, Chuck Berry i Elvis Presley, a Jimi je spas u gitari pronašao još kao dijete. Rođen je u Seattleu, gradu koji će kasnije postati gitaristička meka, a iz djetinjstva nije nosi najljepše uspomene. Roditelji su mu bili alkoholičari, koji su se iskaljivali i na vlastitoj djeci, a te je ožiljke Hendrix vukao do svog kraja. </p><p>Život su mu promijenile jedne ukulele iz otpada, koje su imale samo jednu žicu i na kojima je Hendrix po sluhu učio svirati. S 15 godina konačno je dobio gitaru, no onu za dešnjake. Hendrix je bio lijevak, no kao i mnogu djecu u to vrijeme, forsiralo ga se da sve čini desnom rukom. Upravo iz tog razloga što je naučio svirati na neprilagođenoj gitari, mnogi stručnjaci poslije su ocijenili kao ključnim na putu da postane neviđeni umjetnik na gitari. </p><p>Sa 16 godina ostao je bez majke te je sve češće upadao u probleme sa zakonom. Tada je, da izbjegne zatvor, završio u vojsci, a po povratku se se još više posvetio glazbi. Išao je na razne audicije, a u tom periodu ga je čula djevojka Keitha Richardsa i oduševljena njime, predstavila ga svom dečku, gitaristu Rolling Stonesa. Keith je Hendrixa odmah odveo menadžeru i producentu Stonesa. Oni su zaključili da Hendrix nije dovoljno talentiran te ga odbili. </p><p>Ipak, svoju glazbenu renesansu Hendrix je proživio u Londonu. Osnovao je legendarni 'The Jimi Hendrix Experience', a umijećem je potpuno osvojio Erica Claptona, koji je tada rekao kako nije vidio da itko na svijetu s gitarom može isto što i Jimi. U londonskom je klubu Hendrix svirao pred Lennonom, McCartneyjem, Jeffom Beckom, Peteom Townshendom, Brianom Jonesom i Mickom Jaggerom. Svi su bili oduševljeni, a on je ubrzo postao velika zvijezda. </p><p>Jimi je postajao sve više divlji na pozornici, a standardni dio njegovog lifestylea bio je uživanje u drogama i ženskom društvu. Velika slava narušila mu je i zdravlje, a dane nakon posljednjeg koncerta provodio je u Londonu s djevojkom Monikom Dannemann. Prema njenoj priči, pili su vino i družili se do sedam sati ujutro. Ona se probudila u 11 sati te ga je pronašla bez svijesti na podu njihove hotelske sobe. Proglašen je mrtvim u bolnici St Mary Abbot dva sata kasnije. </p><p>Hendrix se ugušio u vlastitoj bljuvotini u 27. godini života, 18. rujna 1970., prije točno 50 godina. Umro je od posljedica trovanja barbituratima. Točne okolnosti njegove smrti su nepoznate te su, kao i često kad su u pitanju slavne osobe, predmet raznih teorija zavjere. Jedan od članova Jimijeve koncertne ekipe, James 'Tappy' Wright, u svojoj knjizi tvrdi i kako mu je menadžer priznao da je 'morao ubiti Hendrixa jer bi izgubio sve'. Nakon glazbenikove smrti, upravo menadžer Jeffrey je, kao jedini korisnik Jimijeve police životnog osiguranja, dobio dva milijuna dolara. </p>